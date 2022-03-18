Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışmada, 20132016 yılları arasında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde Suriye’nin çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve daha sonraki yıllarda Türkiye’ye giriş yaparak Kahramanmaraş’ta yaşamaya başladıkları tespit edildi. Olayla ilgili, A.B., H.K. ve M.A. isimli 3 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.