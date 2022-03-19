Sosyal medyada 'aptal' ve 'sazan' kelimelerine hakaret davası



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Avukat Serpil Yabanoğlu, sosyal medyada kendisine 'aptal, tatlı su sazanı' yazan mimar E.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcı, 'aptal' ve 'sazan' kelimelerini hakaret kabul ederek E.A.'nın, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması için dava açtı.

Olay, 6 Nisan 2020'de meydana geldi. Avukat Serpil Yabanoğlu, cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa'nın paylaştığı bir fotoğrafta yer alan caminin ismini sordu. Avukatın sorusuna Çapa, 'Dolmabahçe Bezmialem Camii' cevabını verirken, mimar E.A. ise "Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı" yorumunu yaptı.

Serpil Yabanoğlu, yorumun ekran görüntüsünü alıp Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek E.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada E.A.'nın İstanbul'da yaşayan bir mimar olduğu tespit edildi. İfadesi alınan E.A., sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, yorumları da kendisinin yazdığını kabul etti. Soruşturma sonunda savcı, 'aptal' ve sazan' kelimelerini hakaret sayarak E.A.'nın 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

Davanın ilk duruşmasında avukat Serpil Yabanoğlu hazır bulunurken, sanık E.A. ise katılmadı. Hakim, E.A.'nın talimatla savunmasının alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.

'TAZMİNAT DAVASI DA AÇACAĞIM'

Avukat Serpil Yabanoğlu, bazı insanların sosyal medyada klavyenin başına geçince suç unsuru olabilecek her şeyi özgürce yazıp paylaştığını ancak bunların bir cezası olduğunu söyledi. Davasının sonuna kadar arkasında olduğunu ifade eden Yabanoğlu, "Sosyal medyada Şebnem Çapa, evinin manzarası olan çok güzel bir fotoğraf paylaşmıştı, boğaz ve cami siluetiyle. Ben de caminin, hangi cami olduğunu merak edip kendisine yazarak sordum. Kendisi de bana cevap verdi ve caminin Dolmabahçe Bezmi Alem Camii olduğunu yazdı. Hemen arkasından başka bir kullanıcı, şahsıma yönelik birtakım hakaret içeren ağır sözler kullandı. Kendisine, paylaşımlarının hakaret içeren sözler olduğunu, ekran görüntüsü alıp şikayetçi olacağımı söyledim. Sonra hesabını kapattı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ve hemen arkasından hakkında hakaret suçlamasıyla iddianame hazırlanıp yargılanmasına başlandı. Ceza yargılaması sonuçlandıktan sonra da manevi tazminat davası açacağız" diye konuştu.

Serpil Yabanoğlu ayrıca vatandaşları sosyal medya hesaplarını kullanırken herhangi birine suç teşkil edecek hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmamaları, konunun yargıya intikal etmesi halinde hesap sahibinin tespit edilip dava açıldığı konusunda da uyardı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-03-19 12:17:53



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