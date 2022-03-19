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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal medyadan doktorlara hakarete ceza

İHA

Sosyal medyadan doktorlara hakarete ceza

Antalya’da gittiği hastanede doktorla tartıştıktan sonra sosyal medya üzerinden hakaret ve küfreden kişiye, “Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama” suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, 2011 yılında Antalya Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. U.Y.D. hastanede doktor sırası beklerken, doktora bir şey sormak istedi. Bunun üzerine doktorun kendisini azarlayıp küçük düşürdüğü iddiası ile U.Y.D, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulundu.
"Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’’ suçundan doktorlara hakaret ettiği gerekçesiyle Dr. Lütfi Tiyekli Başkanlığındaki Kahramanmaraş Tabipler Odası, 30 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına şahıs hakkında şikayetçi oldu. Savcılık şikayeti kabul edip sanık hakkında iddianame hazırladı. Daha sonra iddianame kabul edilerek Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Görülen duruşmada, sanık U.Y.D, yazılı savunmada bulundu.
Savunmasında paylaşımından dolayı pişman olduğunu ifade eden U.Y.D, ’’2011 yılında Antalya Devlet Hastanesi’ne gittiğimde sıra bekliyordum ve doktora bir şey sormak istemiştim. Doktorda beni sanırım bir önceki hastaya sinirli olduğu için azarladı. Beni o kadar insanın içinde küçük düşürdü. Ergenlik döneminde olduğum için sinirli bir şekilde çıktım. Daha sonrada pişman olduğum bu paylaşımı yaptım. Yazdığım bu yazıdan ve verdiğim bu tepkiden dolayı çok pişmanım. Takdirlerinize sunuyorum. Söz konusu paylaşım çok eskidir ve zamanaşımı süresi dolmuştur. Paylaşımda bunun aksini kanıtlayacak bir tarih yer almamaktadır. Yukarıda açıklanan ve resen bulunacak nedenlerle hakkımda üzerine atılı suçlar bakımından beraat kararı verilmesini, eğer sayın mahkeme aksi kanaatte ise lehte yasa hükümlerinin uygulanmasını saygılarımızla arz ve talep ederim" dedi.
Mahkeme sanık U.Y.D. hakkında, “Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama” suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırdı.
Sanığa, ‘5 yıl süre ile denetim altında bulundurulmasına’ ve kısa süreli hapis cezasına ilişkin, ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ kararı verildi.
Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli ise “Her zaman söylüyoruz, hekimlik önemli bir meslektir. Kimse hiçbir hekime fiziki ve sözlü saldırıda bulunamaz. Biz de bu ve buna benzer konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

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