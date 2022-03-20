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Aşkları engel tanımadı Engelli çiftin engelli arkadaşları da düğüne katıldı Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti

İHA

Aşkları engel tanımadı Engelli çiftin engelli arkadaşları da düğüne katıldı Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti

Kahramanmaraş’ta ortopedik engelli gelin ve damat düzenlenen törenle dünya evine girdi.
Kahramanmaraş’ta çocukken yapılan yanlış iğne nedeniyle vücudunun yarısı felç kalan Sadiye Dokuyucu (39), hayatını iş kazası sonucu engelli kalan Zafer Tüten (44) ile birleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Park Hizmet Binası’nda düzenlenen düğün etkinliğinde salona giren gelin tekerlekli sandalye ile damat ise bastonları ile geldi.
Gelin Sadiye Dokuyucu, büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katıldığını ve buradaki personellerle bir aile olduğunu ifade ederek, düğünlerinin belediye binasında yapılmasını istediğini belirtti. Hayallerinin gerçek olduğunu ifade eden Dokuyucu, “Ben burada kursa geliyordum müdürümüz bizlere destek oldu. Düğümüzü gerçekleştirdik. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Ben iğne ile oluşan çocuk felci olmuştum” dedi.
Damat Tüten ise, “Ben iş kazası sonucu omurilik felci oldum. Böyle mutlu günümüzde yanımızda oldukları için herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ise, “Biz de çiftimizin mutluluğuna ortak olmaktan büyük bir sevinç duyuyoruz, Evliliklerini mutlulukla bir ömür boyu sürdürmelerini diliyorum" dedi.
Engelli çiftin engelli arkadaşları, aileleri ve belediye yetkilileri de çifti düğününde yalnız bırakmadı.

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