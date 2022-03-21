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İntihar iddiasında '3 bıçak darbesi' hayatın olağan akışına aykırı bulundu; eşe müebbet istendi

DHA

İntihar iddiasında '3 bıçak darbesi' hayatın olağan akışına aykırı bulundu; eşe müebbet istendi


Ömer KOÇ/KAHRAMANMAAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta sokak ortasında kanlar içinde bulunup daha sonra ölen ve hastanede 'Kendimi bıçakladım' diyen Sevgi Gevşek'in (27) gözaltına alınıp, tutuklanan eşi Durdu Gevşek (28) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, Sevgi Gevşek'in 3 kez kendisinin bıçaklamasının, hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.
Olay, 17 Kasım 2021'de Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasındaki kadını kanlar içerisinde görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, karın bölgesinden 3 bıçak darbesiyle yaralanan Sevgi Gevşek'i ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. 'Kendimi bıçakladım' diyen Gevşek, daha sonra Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Burada karaciğer nakli de yapılan Gevşek, geçen 23 Kasım'da hayatını kaybetti. Olayda kullanıldığı düşünülen kesici alet ise olay yerinde bulunamadı.
'ELİNDEKİ BIÇAĞI KARIN KISMINA SAPLADI'
Bir çocuk annesi Sevgi Gevşek'in ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan eşi Durdu Gevşek, başka bir kadınla görüştüğünü, eşinin bu mesajları gördüğünü ve bunun üzerine tartıştıklarını söyledi. Tartışmanın ardından Sevgi Gevşek'in mutfağa gittiğini belirten Gevşek, "Sevgi, çekmeceden eline bıçak aldı. 'Ne olur, yapma çocuk ağlıyor' dedim. Ancak Sevgi, 'Öldürürüm kendimi' şeklinde söylemlerde bulunarak, birkaç kez bıçağı kendisine saplamaya çalıştı. Daha sonra elindeki bıçağı karın kısmına sapladı" dedi. Sevgi Gevşek'i yaralı halde bulan S.D.'nin de ifadesine başvuruldu. S.D. ifadesinde, elinde önce kan gördüğünü belirterek "İntihar edip, etmediğini sordum. Bana ölmek istemediğini söyledi. Kendisinin bıçaklandığını söyledi ve bir isimden bahsetti ama ismi anlayamadım" diye konuştu. Olayın ardından Sevgi Gevşek'in ölümüne yol açan ve olay yerinde bulunamayan bıçağı yıkayarak temizlediği iddia edilen Durdu Gevşek'in babası İ.G. ise olayı duyunca önce eve sonra  hastaneye gittiğini ve bıçağı yıkayarak temizlediği iddialarının doğru olmadığını söyledi.
'BİZİM KIZIMIZ İNTİHAR ETMEZ'
Olay ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı, Durdu Gevşek'in 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca Durdu Gevşek'in babası İ.G. ile Durdu'nun arkadaşı Ş.A.'nın 'suç delillerini yok etme' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ş.A.'nın yaralı halde hastaneye kaldırılan Sevgi Gevşek'e, kendini bıçakladığını söylemesini istediği belirtildi.
Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Sevgi Gevşek'in vücudunda 3 bıçak darbesinin tespit edildiği belirtilerek, "Yaralanmanın sayısı, niteliği ve şekli birlikte değerlendirildiğinde; müteveffanın kendisini karın kısmından 3 kez kesici delici aletle yaralayarak intihar etmeye çalıştığı şeklindeki eylemin hayatın olağan akışına aykırıdır" denildi. Kızlarının hayat dolu olduğunu ve asla intihar etmeyeceğini belirten anne Gül Nihal İşler ile baba Rüstem İşler "Bizim kızımım intihar etmez. İntihar eden bir insan, kendini sokağa atar mı? Bir insan intihar ederse, kendi kendini nasıl 3 kez bıçaklasın? Canımız 27 yaşında hayata gözlerini kapadı. Adalet yerini bulsun. Kızımı öldüren damadımız şu an cezaevinde. Ve cezasını çeksin, hiç içeriden çıkması" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-03-21 10:46:30

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