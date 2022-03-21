Kahramanmaraş’ta bir şahıs uyuşturucu ile yakalandı

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Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri bir şahsın üzerinde yaptığı aramada metemfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık İlçesi Narlı mevkiindeki yol uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan R.U'nun (32) üzerinde yapılan aramada, 93 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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