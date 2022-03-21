Başkanı Okay "Hayalimizin gerçekleştiğini görüyoruz"

Gençlik Merkezi’nde devam eden kurslara gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Biz bu gençlik merkezini inşa ederken buranın gençlerimizle dolup taşmasını hayal ettik. Bugün geldiğimiz noktada bu hayalimizin gerçekleştiğini görüyoruz"dedi.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin inşa ettiği Kahramanmaraş’ın en büyük gençlik merkezinde kentteki gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve geleceğine katkı sağlamaları amacıyla çeşitli eğitim kursları organize ediliyor. Merkezde düzenlenen kurslara gençler yoğun ilgi gösteriyor. Üniversite sınavına hazırlanan ve kendini geliştirmeyi amaçlayan gençlerin tarih, coğrafya kurslarına yöneldiğini bildirilirken, ilginin artmasıyla matematik, geometri, fizik ve biyoloji gibi alanlarda da kurs açılabileceği aktarıldı.

Gençlik merkezinin kent geneline hizmet verdiğini anımsatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Biz bu gençlik merkezini inşa ederken buranın gençlerimizle dolup taşmasını hayal ettik. Bugün geldiğimiz noktada bu hayalimizin gerçekleştiğini görüyoruz. Gençlerimiz burada açılan kurslara büyük ilgi gösteriyor. Gençlik Merkezinin kendilerine sunduğu ve suna bileceği imkanların farkındalar. İnşallah bu şekilde devam eder ve bizler de gençlerimizin hem eğitimlerine hem de sosyal hayatlarına önemli bir katkı sağlarız” ifadelerini kullandı

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