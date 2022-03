Down Sendromlu bireyler, jandarma oldu

Kahramanmaraş'ta Jandarma Trafik Timleri, ziyaret ettikleri Down Sendromlu bireylere, yelek giydirerek araçları ile gezdirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması maksadıyla sorumluluk sahasında bulunan Down sendromlu bireyleri ziyaret etti.Ziyarette özel çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve sonrasında Jandarma trafik yeleği giydirilerek araçlarla gezdirildi.

Özel çocukların aileleri ziyaretten dolayı mutluluklarını belirterek jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

