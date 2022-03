Beraat kararı çıkan istismar hükümlüsü: 14 yıl sonra adalet bana 'pardon' dedi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, 14 yıl önce kuzenine cinsel istismarda bulunup, hamile bıraktığı iddia edilen Mustafa Berker (37), DNA testi ile suçsuzluğunu ispatladı. Berker, 41 ay suçsuz yere cezaevinde kalmasına neden olan kuzeni Dilek B.C. ile amcası ve yengesi hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, "Alnımdaki lekenin temizlenesi için her şeyin ortaya çıkmasını istedim. 14 sene sonra adalet, bana 'Pardon' dedi ama gençliğim, hayatım karardı" dedi.

Çağlayancerit ilçesinde yaşayan Dilek B.C. 2008 yılında sağlık ocağına gitti ve burada 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. 14 yaşındaki Dilek'in durumunun bildirilmesiyle polis soruşturma başlattı. Dilek B.C., çocuğunun babasının olduğunu söylediği kuzeni Mustafa Berker gözaltına alınarak tutuklandı.

İLK DAVADA 12 YIL 6 AY HAPİS

Soruşturma sürerken, tutuklanan Mustafa Berker 21 gün sonra tahliye edildi. Dilek B.C.'nin bebeği de doğum sırasında hayatını kaybetti. Yargılandığı davada Mustafa Berker; 'küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı ve karar 2013 yılında Yargıtay tarafından onandı. Onama kararının ardından 2014'te yakalanan Mustafa Berker, yeniden tutuklandı. Diğer yandan Dilek B. C. bu süreçte başka bir kişi ile evlendi.

ADLİ TIP RAPORU İLE ORTAYA ÇIKTI

Çocuklarının suçsuz olduğuna inanan Mustafa Berker'in ailesi, 2015'te avukat Serpil Yabanoğlu'na giderek durumu anlattı. Yabanoğlu, dosyayı incelediğinde ölen bebeğe DNA testi yapılmadığını fark etti. Harici delil tespiti için Kahramanmaraş 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapıldı ve bebeğin mezarının açılması istendi. Talebin kabul edilmesinin ardından mezar açılıp, örnek alındı. Mustafa Berker'den de alınan kan numuneleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemede Mustafa Berker'in bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı.

Adli tıp raporuyla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan yeniden yargılama talebi, mahkemece reddedildi. Avukatın başvurusu üzerine, 2017 yılında. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi sanığın yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, görülen davada, 6 Aralık 2017 günü duruşma yapıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Mustafa Berker'e, 'cinsel istismar' suçundan bu kez 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanık avukatı Serpil Yabanoğlu, bu kararı da temyiz etti ve Yargıtay, Mustafa Berker'in yeniden yargılanmasına karar verdi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez 'cinsel istismar' suçundan hakim karşısına çıkan Berker, kuzeninin iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu, adli tıp raporunda da istismar sonucu dünyaya geldikten sonra ölen bebeğin babasının kendisinin olmadığının adli tıp raporuyla kanıtlandığını söyledi. Mahkeme heyeti, geçen yıl şubat ayında görülen davanın karar duruşmasında; bu defa Mustafa Berker'in beraatine karar verdi. Karara bu kez Dilek Berker C. itiraz etti. Üst mahkemeye taşınan dosyada; Yargıtay, yerel mahkemenin son kararını ocak ayında onadı.

'DNA RAPORUNA RAĞMEN CEZA VERDİLER'

En başından beri suçsuz olduğunu ispatlamaya çalıştığını ve 14 yılın sonunda alnındaki lekenin temizlendiğini belirten Mustafa Berker, şöyle dedi:

"İlk etapta tutuklanıp 21 gün cezaevinde kalıp, tahliye oldum. Daha sonra görülen davada, bana 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar onandı ve 2014'te cezaevine konuldum. 2 hafta sonra avukat Serpil Yabanoğlu geldi. Serpil hanım, 'İlişkiye girdin mi, girmedin mi?' diye sordu. Ben de girmediğimi söyleyince, Serpil hanım DNA istiyor ve gelen raporla Yargıtay kararı bozuyor. Bu defa mahkeme, DNA raporu olmasına rağmen bana 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Bunu temyiz ettim ve Yargıtay beraat etmemi istedi. Yeniden yargılandım ve beraat kararı çıktı. Bu defa da amcam dosyayı temyiz etti ancak Yargıtay beraat kararımı onadı."

Mustafa Berker, 41 ay suçsuz yere cezaevinde kalmasına neden olan kuzeni Dilek B.C. ile amcası ve yengesi hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, "Alnımdaki lekenin temizlenesi için her şeyin ortaya çıkmasını istedim. 14 sene sonra adalet, bana 'Pardon' dedi ama gençliğim, hayatım karardı" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

