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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit çocuklarından Kervancıoğlu’na doğum günü sürprizi

İHA

Şehit çocuklarından Kervancıoğlu’na doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 2 yıldır şehit çocuklarına doğum günü sürprizi yaparak onları sevindiren Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na bu sefer şehit çocukları doğum günü sürprizi yaptı.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nin organizasyonuyla Kervan Kristal Şubesi’nde gerçekleştirilen sürpriz doğum gününde şehit çocukları “İyi ki doğdun Sami Dede” sloganıyla doğum günü pastası kesti. Şehit eşlerinin de katıldığı sürpriz doğum günü karşısında duygulanan Sami Kervancıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şubesine ve şehit ailelerine teşekkür etti.
Çok güzel bir sürpriz yaşadıklarını belirten Kervancıoğlu, “Şehitlerimizin emanetleri tarafından böyle bir sürpriz yapılması beni çok duygulandırdı. Bu organizasyonu düzenleyen ailelerimize ve dernek yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar karşılaştığım en güzel doğum günü sürpriziydi. Her zaman şehit ailelerimizin, şehit çocuklarımızın yanlarında yer almaya gayret gösterdik. Özellikle çocuklarımızı doğum günlerinde ziyaret ediyorduk. Bu süre zarfında onlarla aramızda özel bir bağ oluştu. Onlar bize ‘dede’ dedi. Biz de onları kendi çocuğumuz, ailemizin bir ferdi olarak gördük. Biz hep onların doğum günlerinde pasta kesiyorduk. Şimdi onlarla kendi doğum günümde pasta kesmek beni çok duygulandırdı” dedi.
Derneğin Şube Başkanı Yunus Karaman ise “Şehitlerimizin emanetlerinin doğum günü pastalarının ve hediyelerinin daimi sponsoru oldu. Sami beyi, şehit çocuklarımızın deyimiyle Sami dedeyi çocuklarımız da aileleri de çok sevdi. Çocuklarımızdan ve ailelerimizden gelen talep doğrultusunda biz de bir doğum günü sürprizi yaptık. Bizim için de ailelerimiz ve çocuklarımız için de anlamlı bir program oldum” diye konuştu.

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