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Sanal alemde Kahramanmaraş Kalesine Fransız bayrağı diktiler Metaverse kullanıcısı bir kişi, sanalda satın aldığı dondurma dükkanına Fransız bayrağı dikti Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu: "İnsanları bir kuyunun içine hapsedip tabir yerindeyse kendileri dışarıda istedikleri gibi at oynatmak istiyorlar" “Büyük küresel aklın hedef tahtasında Türkiye ve Rusya var"

İHA

Sanal alemde Kahramanmaraş Kalesine Fransız bayrağı diktiler Metaverse kullanıcısı bir kişi, sanalda satın aldığı dondurma dükkanına Fransız bayrağı dikti Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu: "İnsanları bir kuyunun içine hapsedip tabir yerindeyse kendileri dışarıda istedikleri gibi at oynatmak istiyorlar" “Büyük küresel aklın hedef tahtasında Türkiye ve Rusya var"

Metaverse kullanıcısı bir kişi, sanal olarak Kahramanmaraş Kalesinde satın aldığı iş yerine Fransız bayrağı dikti. KSÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Şevki Karabekiroğlu duruma tepki göstererek, “100 sene evvel aldıkları ders onlara yetmemiş, içlerinde bir ukde kalmış. O zaman başaramadıkları şeyi bugün en azından sanal alemde başarmak adına böyle bir kendi kendilerini tatmin edecek bir yola girmişler" dedi. Birilerinin gerçek alemde arazi topladığını ama insanları sanal aleme yönlendirdiğini ifade eden Şevki Karabekiroğlu, “Büyük küresel aklın hedef tahtasında Türkiye ve Rusya var" diye de ekledi.
Pandemi sonrası dünyanın yeni ilgi alanı olan arttırılmış gerçeklik (metaverse) de ilginç bir olay yaşandı. Sanal olarak Kahramanmaraş kalesinde bulunan bir iş yeri alan ve kimliği gizli olan bir kullanıcı, buraya Fransız bayrağı dikti. Dünyadaki tüm kullanıcıların da buraya erişebilmesi için canlı izleme seçeneği koyan kişiye KSÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Şevki Karabekiroğlu tepki gösterdi.
İHA’ya açıklamalarda bulanan Karabekiroğlu, "Gerçekte yapamadıklarını sanalda yapmaya çalışıyorlar" diyerek, “Kaleye Fransız bayrağı koyanlar, Fransız olabilir veyahut onlara kendini yakın gören birileri olabilir. Bu da bize şunu ifade eder; 100 sene evvel aldıkları ders onlara yetmemiş, içlerinde bir ukde kalmış. O zaman başaramadıkları şeyi bugün en azından sanal alemde başarmak adına böyle bir kendi kendilerini tatmin edecek bir yola girmişler. Fakat bu yolların çıkmaz yol olduğunu anlamıyor ve bilmiyorlar. Neden? Türk milletine hala tanımıyorlar. Gerçek alemde ve fiziki alemde yapamadıkları kahramanlığı sanal alemde bu şekliyle yaparak dediğim gibi kendilerini aldatma yoluna gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bizim sağlam kültürümüz var”
“Fakat bu tür olaylar bizim milletimizi bilemekten başka, kendi değerlerine daha sıkı sahip olmaktan başka hiçbir işe yaramaz” diyen Karabekiroğlu, şöyle devam etti:
“Şimdi bu adamlar bizim erişemeyeceğimiz bir alandan bize vurdular. Yani Metaverse, bizim şu anda tam manası ile elimizin kolumuzun uzanamayacağı bir alan. Getirip o Fransız bayrağını koyarak bizim müdahale şansımızı elimizden almış gibi görünüyorlar. Fakat dediğim gibi ancak hayal aleminde yaşarlar. Onların sahip olduğu dünyada Metaverse bir şey ifade edebilir. Ama Müslüman Türklerin dünyasında bunun karşılığı yok. Yani bu adamlar bizim içimizden ancak kendi dünyalarına yakın insanlara etki eder. Bizim ayağı yere basan bir medeniyetimiz kültürümüz var, insani değerlerimiz var. Öyle hayal aleminde gezecek vaktimiz de zaten yok. En tehlikeli şeyler şu olacak; yani teknoloji veya her şey, bir bıçak katilin elinde cinayet işliyor, doktorun elinde şifa veriyor. Bunlar da böyle. Şimdi biz bu alanlardaki gerçekliği göz ardı edemeyiz. Edemeyeceğimize göre, buna uygun tedbirleri de almak zorundayız. Oradan gelecek tehlikelere karşın neslimizi koruyacağız. fakat orada da bir varlık göstermemiz gerekiyorsa göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı artırılmış gerçeklik üzerine toplantı yaptı. Bu gerçeklere değindi orada. Bizim de yapmamız gereken özellikle ve özellikle bunu yapanların arka planındaki niyet. Ve biz o niyeti de çok iyi görmüyoruz. Yani insanları bir kuyunun içine hapsedip tabir yerindeyse kendileri dışarıda istedikleri gibi at oynatmak istiyorlar.”

“Bize sanalı dayatanlar gerçek dünyada arsa topluyor”
Sanal gerçekliği yapanların asıl gayelerinin arsa toplamak olduğunu ve bununla gıda piyasasını ele geçirmek olduğuna değinen Karabekiroğlu, “Florida'da ve dünyanın değişik yerlerinde milyonlarca dönüm arazi zaten satın alıyorlar. Yani bizi sanal aleme yönlendirirken kendileri gerçek alemde arazi topluyorlar. Niye? Çünkü geleceğin en önemli silahının gıda olacağını biliyorlar. Buna uygun yatırımla yapıyorlar ve silah teknolojileri üzerine artık yapay zekayı da kullanarak kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Onlar o alemde yani hayatın gerçek boyutlarını dalmışken, bizi de istiyorlar ki, hayal alemine dalalım, ayakta uyuyalım. Onların yaptığı işler ile bihaber kalalım. Ne zaman uyanalım? Bütün bu film bittiğinde yani; toprak var, gıda silah her şey onların elinde, hayali bizim elimizde kalsın. Burada insanları sürüler halinde gütsünler; amaçları var. İşte bu tehlikeleri bilerek hareket edersek, belli bir kontrolü sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Büyük küresel aklın hedef tahtasında bir de Türkiye var"
Karabekiroğlu en son olarak şunları değindi:
“Bakın Rusya yasakladı Metaverse’yi. Hatta terörist ilan etti. Neden? Oradan gelen tehlikeyi görüyorlar. Kendi ülkeleri adına oradan ne gibi müdahaleler yapılacağını görüyorlar. Öyle zannediyorum ki bunun arkasındaki büyük küresel aklın hedef tahtasında bir de Türkiye var. Bunu da şuradan biliyoruz. Onların yayınladığı şeyler var, The Economist gibi dergileri var. O dergilerde genellikle böyle tehlikeli liderleri tarif ederken veya tasvir ederken iki kişiyi çok koyuyorlar. Birisi Putin, bir tanesi de Tayyip Erdoğan. Yani bunlardan ne anlaşılıyor; bu küresel hedeflerde Rusya ve Türkiye ön planda ve önüne konulmuş bir hedef gibi görünüyor. Haliyle de bu hedefe bu adamlar her kanaldan saldıracaklar. Özellikle de şu an sanal alemden gelen bir saldırı var. Buna karşı da biz işte diyorum ve devlet olarak toplum olarak veya aydınlar olarak elimizden gelen çareyi, tedbiri almak zorundayız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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