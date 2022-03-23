Kervancıoğlu, tecrübesini öğrencilere aktardı

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, 'Kariyer Günleri' kapsamında ortaokulu öğrencilerine tecrübelerini paylaştı.

Çeşitli eğitim kurumları tarafından düzenlenen Kariyer Günlerinde hem iş alanındaki tecrübelerini anlatan, hem de sektörü ve Kahramanmaraş’ı tanıtan iş insanı Sami Kervancıoğlu’nun bir sonraki Kariyer Günleri durağı Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu oldu. Kervancıoğlu, burada okul idaresi tarafından düzenlenen “Tecrübelerle Gelen Başarı” konulu seminer verdi.

İş hayatına 13 yaşında adım attığını ifade eden Kervancıoğlu, iş hayatında başarılı olmanın hedefler koymaktan geçtiğini belirtti. Öğrencilere iş hayatında karşılaşabilecekleri zorlukları anlatan Kervancıoğlu, dondurma ve pastane sektörüne ilişkin tecrübelerini paylaştı.

Kervancıoğlu, “Ben, hedefi olan insanlarımızın başarılı olacağına inanıyorum. Bunu yaptıktan sonra iyi bir işleri ve bu işte de başarılı olacaklarını düşünüyorum. Okul idaremiz, öğretmenlerimiz, burada güzel bir eğitim faaliyeti sürdürüyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

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