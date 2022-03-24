Dünyanın en saçma binasının yüzde otuzu yıkıldı 2 ay önce yıkımına başlanan bina, 4 ay sonra tamamen ortadan kaybolacak Ünü dünyaya yayılan binanın çatısındaki iş makinalarıyla yıkım işlemi dron ile görüntülendi Kahramanmaraş’ta eski il özel idare binası Google’ın, ‘en saçma yapıları arasında’ zirvede yer alıyor

Kahramanmaraş’ta valilik ve özel idare iş merkezi binalarının da aralarında bulunduğu 40 dönümlük ada alana yapılması planlanan şehir meydanı projesi kapsamında, ’dünyanın en saçma binası’nın yıkım çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 ay önce yıkımına başlanan saçma bina, 4 ay sonra tamamen ortadan kaybolacak.

Kahramanmaraş’ta 1994 yılında iş merkezi olan yapılan İl Özel İdare binası, mimari yapısı ve renkleriyle ünü dünya geneline yayıldı.

Kentin birçok noktasından görülmesi nedeniyle vatandaşların da adres tarifi konumunda bulunan bina, internet arama motoru Google’da ‘Dünyanın En Saçma Binası’ yazılıp, arama yapıldığında yaklaşık 300 bin sonuçtan ilk sırada çıkıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde 2 ay önce yıkım işlemleri başladı. Alanda önce eski adliye binası, daha sonra emniyetin bazı birimlerinin içinde bulunduğu emniyet binalarının yıkımları gerçekleşti.

Adanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte hayata geçirilecek proje kapsamında, 40 dönümlük alana sahip alan da çalışmalar 2 ay önce başlamıştı. 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada en dikkat çekici yer ise saçma bina oldu.

2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünen bina, yaklaşık 90 bölümden oluşuyordu.

2018 yılında ‘Dünyanın en saçma binası’ Kahramanmaraş’ta başlığı ile ilk kez İhlas Haber Ajansı aracılığı ile kamuoyuna duyurulan saçma binada yıkım işlemleri ise devam ediyor.

Yıkım işlemlerinin yapıldığı alanda çevre güvenliği alınırken, bina sarı, mavi ve kırmızı renklerinden kurtuldu. Daha sonrada yıkımına başlandı. Dron ile görüntülenen binanın yıkımında çatıda yıkım yapan iş makinaları görüldü.

Binanın yıkım aşamasına şahit olan vatandaşlar ise ellerinde cep telefonu ile görüntü almaya devam ediyor. Kimi vatandaş binayı, kimisi de bina ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bina yıkımını izleyen Ahmet Atçı, “Kahramanmaraşlıların birçoğu da seviyordu bu binayı ama yıkım işleminde çalışan arkadaşlara sorduğumuzda bayağı çürük olduğunu söylediler. İleride sorun yaşanabileceğini de iletiler” dedi.

Yıkım işlemini gerçekleştiren firma yetkililerinden Ali Sarı ise "Binanın yüzde 30'luk kısmını yıktık. Yıkım çatıdan iş makinaları ile gerçekleşiyor" dedi.

Binanın yıkımı ile ilgili büyükşehir belediyesinin bütçesine, 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanacak.

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