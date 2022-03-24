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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta kavşakta zincirleme kaza: 15 yaralı

İHA

Kahramanmaraş'ta kavşakta zincirleme kaza: 15 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Kaza, Pazarcık ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah K. yönetimindeki 27 AGM 983 plaka servis minibüs ile, Nurdağı istikametinden gelen Fatih O. yönetimindeki 46 ADY 175 plaka kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazadan dolayı savrulan araçlar, kırmızı ışıkta bekleme yapan 46 FS 146 ile 46 AEP 343 plaka sayılı araçlara da çarptı.
Kazada 27 AGM 983 plaka minibüs içerisinde bulunan Abdullah K., Fatih O., Turgay E., Bilal T., Arif Ç., Emine B., Medine Y., Nahibe E., Fatma A., Nazlı B., Muazzez D., Elif Duru T., Bilal E., İsmail K., Ekrem K. isimli şahıslar yaralandı. Ambulansla Türkoğlu İlçe Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken, yaralılardan Medine Y. hayati tehlike nedeniyle KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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