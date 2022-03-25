Kahramanmaraş’ta taciz hükümlüsü tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta cinsel taciz suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yerel imalat masasınca cinsel taciz suçundan dolayı 4 dosyadan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. (35) isimli hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde bir akrabasının ikametine geldiği tespit edilen şüpheli, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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