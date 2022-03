Down sendromlu öğrencilerden gösteri

Kahramanmaraş'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği ve HamidiyeBekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğinde sanat gösterisi düzenlendi.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak ve özgüvenlerini yerine getirip hayata daha da sıkı tutunmalarının hedeflendiği proje dahilinde down sendromlu öğrenciler özel eğitmenler eşliğinde sanatla buluştu. Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören down sendromlu minikler, ‘Sanat Gösterisi’ adı altında düzenlenen etkinlikte hem tiyatro oyunu sergiledi hem de söylediği şarkılarla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen gösteriye aileler ve destekçiler yoğun ilgi gösterdi.

Gösterinin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan, “Bu programın şöyle bir güzelliği var; 2014 yılında kurduğumuz derneğimizin artık çocuklarımızın eğitim alabileceği, sanat etkinliklerini gerçekleştirebileceği, spor faaliyetlerinde yer alabileceği bir yaşam merkezi var. Bu sene okulumuzun öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı programı sizlerle buluşturmuş olacağız. O yüzden bu program bizler için çok anlamlı. Daha önce küçücük bir grupken, bugün artık salonlara sığmıyoruz. Ailelerimiz, öğrencilerimiz, destekçilerimiz, çocuklarımız hep birlikte bu sahneyi hazırlayanlar olarak, çok güzel bir ekiple karşınızdayız” dedi.

Türkiye’nin en güzel ve en donanımlı down sendromlular rehabilitasyon merkezini yaptıklarını belirten Başkan Hanefi Mahçiçek, otizmli bireyler için de bir müjde verdi. Mahçiçek, “Açılışına da bir zengin arkadaşımız daha geldi, şimdi de bir projemiz daha var. Hazine’den yerini aldık, otizmli çocuklarımız için bir proje yapacağız. Orayı da o arkadaşımız finanse edecek. Bir taraftan engelliler, bir taraftan down sendromlular, bir taraftan da otizmli çocuklarımız için, toplamda üç tane rehabilitasyon merkezimiz olacak. Kahramanmaraş’ımızın bu alandaki eksikliğini böylelikle gidermiş olacağız. Sizin gibi aileler bizim için çok değerli, bu çocuklara bakmak kolay değil, Allah sizlerden razı olsun. Sizler güzel insanlarsınız ama çocuklarımız da emin olun ki sizler kadar bizim de evlatlarımız. Sizlere gönülden, yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

