Down sendromlu öğrencilerden gösteri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down sendromlu öğrencilerden gösteri

İHA

Down sendromlu öğrencilerden gösteri

Kahramanmaraş'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği ve HamidiyeBekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğinde sanat gösterisi düzenlendi.
Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak ve özgüvenlerini yerine getirip hayata daha da sıkı tutunmalarının hedeflendiği proje dahilinde down sendromlu öğrenciler özel eğitmenler eşliğinde sanatla buluştu. Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören down sendromlu minikler, ‘Sanat Gösterisi’ adı altında düzenlenen etkinlikte hem tiyatro oyunu sergiledi hem de söylediği şarkılarla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen gösteriye aileler ve destekçiler yoğun ilgi gösterdi.
Gösterinin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan, “Bu programın şöyle bir güzelliği var; 2014 yılında kurduğumuz derneğimizin artık çocuklarımızın eğitim alabileceği, sanat etkinliklerini gerçekleştirebileceği, spor faaliyetlerinde yer alabileceği bir yaşam merkezi var. Bu sene okulumuzun öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı programı sizlerle buluşturmuş olacağız. O yüzden bu program bizler için çok anlamlı. Daha önce küçücük bir grupken, bugün artık salonlara sığmıyoruz. Ailelerimiz, öğrencilerimiz, destekçilerimiz, çocuklarımız hep birlikte bu sahneyi hazırlayanlar olarak, çok güzel bir ekiple karşınızdayız” dedi.
Türkiye’nin en güzel ve en donanımlı down sendromlular rehabilitasyon merkezini yaptıklarını belirten Başkan Hanefi Mahçiçek, otizmli bireyler için de bir müjde verdi. Mahçiçek, “Açılışına da bir zengin arkadaşımız daha geldi, şimdi de bir projemiz daha var. Hazine’den yerini aldık, otizmli çocuklarımız için bir proje yapacağız. Orayı da o arkadaşımız finanse edecek. Bir taraftan engelliler, bir taraftan down sendromlular, bir taraftan da otizmli çocuklarımız için, toplamda üç tane rehabilitasyon merkezimiz olacak. Kahramanmaraş’ımızın bu alandaki eksikliğini böylelikle gidermiş olacağız. Sizin gibi aileler bizim için çok değerli, bu çocuklara bakmak kolay değil, Allah sizlerden razı olsun. Sizler güzel insanlarsınız ama çocuklarımız da emin olun ki sizler kadar bizim de evlatlarımız. Sizlere gönülden, yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezopotamya Fuarı’nda Kahramanmaraş’a yoğun ilgi
YEREL HABERLER Mezopotamya Fuarı’nda Kahramanmaraş’a yoğun ilgi
Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı Karbonmonoksit ...
Tiyatroseverler ‘Delibahar’a yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Tiyatroseverler ‘Delibahar’a yoğun ilgi gösterdi
Otomobilin Almanya'da takılan 28 bin TL değerindeki lastiklerini kestiler
YEREL HABERLER Otomobilin Almanya'da takılan 28 bin TL değerindeki ...
Liseli genç, hurda malzemelerden motosiklet yaptı
YEREL HABERLER Liseli genç, hurda malzemelerden motosiklet yaptı
Bakan Varank: Mücevher ihracatında 11 milyar doları yakaladık (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Mücevher ihracatında 11 milyar doları ...
Bakan Varank: “Biz Türkiye’yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş’ta iş insanları ile buluştu
YEREL HABERLER Bakan Varank: “Biz Türkiye’yi son 19 yılda ...
Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı’nda anıldı
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı’nda anıldı
Başkan Güngör; "Ulu çınarlarımızla hep bir aradayız"
YEREL HABERLER Başkan Güngör; "Ulu çınarlarımızla hep bir aradayız"
Kahramanmaraş’ta taciz hükümlüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta taciz hükümlüsü tutuklandı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt: Rusya'ya baskılarımızı sürdüreceğiz
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt: Rusya'ya ...
Bakan Varank, Maraş dondurmasını satırla kesti
YEREL HABERLER Bakan Varank, Maraş dondurmasını satırla kesti
Bakan Varank: “Altın mücevher ihracatımız şu anda 11 milyar doları yakalamış durumda” Kahramanmaraş’ta ‘Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi ile Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi’, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katıldığı törenle açıldı
YEREL HABERLER Bakan Varank: “Altın mücevher ihracatımız şu anda 11 ...
Yazıcıoğlu soruşturmasında, bilirkişi heyeti çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu soruşturmasında, bilirkişi heyeti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.