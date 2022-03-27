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Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta dondurma fabrikasını ziyaret etti

DHA

Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta dondurma fabrikasını ziyaret etti


Ferhat EKİNCİ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dondurmasıyla meşhur Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtan önemli markalardan Mado, yıllık 8 milyon dolarlık ihracatıyla 40'ın üzerinde ülkeye satış yapıyor. Dondurmayla başlayan, tatlı, pasta ve unlu mamuller ile ürün gamını genişleten Maraşlı şirket, Kanada'dan Çin'e kadar Türk lezzetlerini dünya ile buluşturuyor" dedi.
Bakan Varank, Kahramanmaraş ziyareti sırasında Mado'nun yeni üretim kompleksini ziyaret etti. Varank, AB Büyükelçisi MeyerLandrut ile birlikte dondurma kesti, baklava açtı ve baklava tepsilerine şerbet döktü. Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur'un ev sahipliğindeki ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Varank, tesiste çoğu kadın 2 bine yakın kişinin istihdam edildiğini söyledi.
'40'TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR'
Bakan Varank, tesiste günlük 100 ton süt işlendiğini kaydederek "Buradan 40'tan fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Bazı ürünler, hazır halde gidiyor, bazıları da donuk halde yurt dışına gönderiliyor. Avrupa standartlarında üretim yapan bir tesisin Kahramanmaraş'ta olması çok değerli. Keçi sütüne dönük bu kadar ciddi bir sanayinin geliştirilmesi çok önemli" dedi.
Türkiye'yi; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla kalkındırmak istediklerini anlatan Varank, "İşte Mado'nun Kahramanmaraş'ta başardığı model aslında bizim aradığımız model. Bu manada yatırımcılara da bu aileye de gerçekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. 
Varank, yurt dışında 900'e yakın şubede Mado ürünleri satıldığını aktararak "Dünyada var olmak istiyorsanız, markalar oluşturmalısınız. Türk Hava Yolları ve Getir ile tabii ki ülke olarak gurur duyuyoruz ama bunları yeterli görmüyoruz. Biz sanayinin her alanında gıda sektörü de dahil yeni markalar dünyada tanınan markalar çıkarmak istiyoruz. Bu manada Mado'nun ortaya koyduğu model de gerçekten başarılı" dedi.
'İHRACAT KAPASİTESİNİ BİLMİYORDUM'
 AB Büyükelçisi Meyer-Landrut da Kahramanmaraş ziyareti sırasında AB fonları ile finanse edilen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi ve ardından Mado'nun dondurma üretim tesisini gezdiğini belirterek "Mado'yu daha önce duymuştum fakat bu kadar büyük üretim kapasitesi ve üretim tesisi olduğunu aynı zamanda da bu kadar büyük ihracat kapasitesi olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.
'TÜRK İNSANININ DAMAK TADINI DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ'
Mado Yönetim Kurulu Başkanı Kanbur da dünyanın birçok noktasına dondurmanın yanı sıra geleneksel yöntemler kullanılarak hazırlanan 20 çeşit yemek ve 15 çeşit tatlı gönderdiklerini söyledi. Endonezya ve Malezya pazarlarında ciddi yatırımcıları olduğunu ifade eden Kanbur, "Pandemi olmasaydı daha geniş pazarlarda vardık. Türk insanının hem gücünü, emeğini hem de damak tadını dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ferhat EKİNCİ
2022-03-27 22:49:17

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