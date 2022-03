Yeni hayatının her yıl dönümünde çocukları sevindiriyor

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 8 yıl önce annesi Cennet Güzel'in (62) verdiği böbrek ile sağlığına kavuşan Fatih Güzel (30), nakil operasyonunun her yıl dönümünde organ bağışına dikkat çekiyor. Bu yıl 300 top alıp gittiği ilkokulda çocuklara dağıtan Fatih Güzel "Organ bağışına dikkat çekmek ve çocukları sevindirmek için her yıl mart ayında etkinlik yapıyorum" dedi.

Andırın´da 8 yıl önce diyaliz tedavi gören fırın işçisi Fatih Güzel için doktorlar nakil yapılması gerektiğini söyledi. Yapılan tetkiklerde annesi Cennet Güzel´in oğluna böbreğini verebileceği tespit edildi. Cennet Güzel´den alınan böbrek oğluna nakledildi. Fatih Güzel sağlığına kavuştu.

Organ bağışının önemine dikkat çekmek için her yıl nakil olduğu mart ayında etkinlik düzenleyen Fatih Güzel, bu kez annesi ile mezun olduğu Tufanpaşa İlkokulu'na gitti. Fatih Güzel, yanında getirdiği 300 topu ikinci kattan öğrencilere attı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

'ANNEM HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ'

Annesinin böbreğiyle hayata tutunduğunu belirten Fatih Güzel, "Yeniden hayata 'merhaba' deyişimin 8'inci yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizde maalesef organ bağışı çok az. Organ bağışına dikkat çekmek ve çocukları sevindirmek için her yıl mart ayında etkinlik yapıyorum. Bu yıl da imkanlarım doğrultusunda bütçem ile 300 tane top alarak, öğrencilere dağıttım" dedi.

5 yıl boyunca diyalize girdiğini söyleyen Güzel, "Diyaliz ile hayat geçmiyor ve en son doku uyumu belirlenince anemin böbreğini almak zorunda kaldım. Annem de hiç tereddüt etmeden verdi. Allah, razı olsun" diye konuştu.

Cennet Güzel ise oğlunun sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Oğluma böbreğimi verdim, helalühoş olsun. Çok şükür, çocuğum eski sağlığına kavuştu. Biz de her yıl anne-oğul mart ayında çocukları sevindiriyoruz ve herkese organ bağışının önemini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

