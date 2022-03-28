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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı maganda polis tarafından etkisiz hale getirildi

İHA

Silahlı maganda polis tarafından etkisiz hale getirildi

Kahramanmaraş’ta, elinde tüfek ile sokağa çıkarak çevreye küfürler savuran şahıs, polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
Olay, Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Alkollü olduğu düşünülen bir şahsın gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle elinde tüfek ile sokağa çıkarak çevreye tehdit ve küfürler savurmaya başladığı ihbarı alınması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler şahsı ikna etmek için uzun süre dil döktü. İkna çabalarına karşılık vermeyen şahsın dalgınlığını fırsat bilen ekipler müdahalede bulundu. Adının H.Y. olduğu öğrenilen şahıs, gözaltına alındı. Vatandaşlara korku saldığı tüfek de muhafaza altına alındı.
H.Y. adlı şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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