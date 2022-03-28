Kahramanmaraş’ta en çok Hataylı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta 2021 yılında en çok Hataylılar hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Mezarlıklar Müdürlüğü verisinden derlenen bilgilere göre, başka illerin nüfusuna kayıtlı 311 kişi yaşamını yitirdi. Buna göre Kahramanmaraş’ta en çok Hataylılar hayatını kaybetti. Bunu sırasıyla Gaziantep ve Osmaniyeli vatandaşlar takip etti. Cenaze nakil sayılarına göre Kahramanmaraş’ta Hataylı 60 kişi, Osmaniyeli 53 kişi, Gaziantepli 52 kişi, Adanalı 20 kişi, Adıyamanlı 14 kişi, Kilisli 13 kişi, Malatyalı 11 kişi, İstanbullu 10 kişi, Mersinli 10 kişi, Ankaralı 9 kişi, Kayserili 8 kişi, Şanlıurfalı 6 kişi, İzmirli 6, Sivaslı 3 kişi, Niğdeli 3 kişi, Diyarbakırlı 3 kişi, Kırıkkaleli 3, Elazığlı 2, Yozgatlı 2, Trabzonlu 2, Siirtli 2, Samsunlu 2, Mardin 2 , Batmanlı 1, Bingöllü 1, Bitlisli 1, Bolulu 1, Bursalı 1, Edirneli 1, Uşaklı 1, Tokatlı 1, Şırnaklı 1, Rizeli 1, Nevşehirli 1, Muşlu 1, Karabüklü 1 kişi yaşamını yitirdi.

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