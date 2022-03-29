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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta şehirlerarası otobüs terminali yenilendi

İHA

Kahramanmaraş'ta şehirlerarası otobüs terminali yenilendi

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali, yenileme çalışmalarının ardından hizmet vermeye başladı.
Kahramanmaraş’ta 44 bin metrekarelik alana sahip terminalde otobüs girişleri yeniden düzenlenirken, sivil araçlar için de 250 kapasiteli ücretsiz otopark alanı oluşturuldu. Tesis içerisinde ise yolcu giriş ve çıkışları yeniden düzenlendi. İç mekanda yeni bilet satış noktaları, kafeteryalar, dinlenme ve bekleme alanları, bebek bakım odaları ile sosyal donatı alanları inşa edildi. Otogar esnafı ve vatandaşlar, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
Terminal Hizmetleri ve Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Bünyamin Sökmen, “Yenileme sürecinde de hiçbir esnafımız mağdur edilmedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, bu süreçte bizlere yeni bir yer tahsis etti ve esnafımız çalışmalarını orada yürüttü. Ayrıca bu süreçte Büyükşehir Belediyemiz otogar esnafımızdan hiçbir ücret talep etmedi. Her zaman otogar esnafının yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Firma çalışanlarından Zeynep Gül, “6 yıldır burada çalışıyorum. Dolayısıyla otogarımızın eski haline de şahitlik ettim. Otogarımızın eski hali çok kullanışsız ve deforme olduğu için yolculardan olumsuz eleştiriler alıyorduk. Ayrıca bilet satış noktaları ve kafeteryalar yetersiz geliyordu. Ancak yenileme çalışmalarından sonra yolcuların bakış açıları tamamen değişti. Yeni otogarımızı hem bizler hem de yolcularımız çok beğeniyor. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Firma çalışanlarından Ömer Can Kılıç ise, “Çok uzun yıllardır otogarda çalışıyorum. Çocukluğum otogarda geçti diyebilirim. Yenileme çalışmaları gerçekleştirilmeden önce yazıhanelerimiz kör noktada yer alıyordu. Dolayısıyla yolcular yazıhaneleri bulmakta ve bilet almakta zorluk çekiyorlardı. Ancak şimdi yazıhaneler tamamen bir düzen içerisinde sıralandı ve artık yolcularımız böyle bir sorun yaşamıyor” dedi.
Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde berberlik yapan İbrahim Bağcı, “10 yıldır burada berberlik yapıyorum. Yıllardır kullanılan ve artık deforme olan otogardan hem esnaflar hem de yolcular rahatsızdı. Yani artık ihtiyaçlara cevap veremez noktaya gelmişti. Terminalimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan uca yenilendi” dedi.

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