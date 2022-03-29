Hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş’ta hakkında 18 ayrı suç dosyasından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Yerel İlamat Masası tarafından, ‘haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık’ suçundan aranan ve 18 ayrı suç dosyasından hakkında 26 yıl 56 ay 153 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. E.G. (25) isimli şahsın Mersin’de Kahramanmaraş’a geleceği bilgisi üzerine ekipler, şahsın kullandığı otomobili takibe aldı.

Aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla kullandığı otomobil ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

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