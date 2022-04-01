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İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: "Ninemin tatlısı" Kahramanmaraşlı firma Ramazan ayında tatlı üretimini 2 tondan 4 tona çıkardı

İHA

İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: "Ninemin tatlısı" Kahramanmaraşlı firma Ramazan ayında tatlı üretimini 2 tondan 4 tona çıkardı

Kahramanmaraş’ta Ramazan tatlıları tezgahlardaki yerini aldı. Geçmişten günümüze yapılan Ramazan tatlılarının başında yer alan ’ninemin tatlısı’ ise iftar sofralarına tat katacak.
Kahramanmaraş’ta iftar sofralarının en önemli tatlılarının başında gelen ve geçmişten günümüze damakları tatlandıran ninemin tatlısı, tezgahlardaki yerini aldı. Ustaların maharetli ellerinde özenle açılan yufka ve içine konulan cevizin ardından kıvrım tatlısı görünümündeki ninemin tatlısı, üzerine dökülen şerbet sonrası tüketime hazır hale geliyor. Özellikle Ramazan ayında iftarda tüketilen tatlı, AlpedoKervan pastanelerinde Ramazan'a özel tezgâhlara konuldu.

"Kahramanmaraş denildiğinde sadece dondurma ile değil, güzel tatlılarımız ile de varız"
Ninemin tatlısının yanı sıra, birbirinden farklı tatlı, sütlaç, hoşaf ve unlu mamulleri tanıtan AlpedoKervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş denildiğinde sadece dondurma ile değil, güzel tatlılarımız ile de varız ve kentimizi dünyaya tanıtıyoruz” dedi.
Ramazan ayı nedeniyle tatlı çeşitliliğini artırdıklarını ve bunların başında ninemin tatlısı olduğunu söyleyen Kervancıoğlu, “Ramazan ayımız bereketi ve rahmeti ile geliyor ve burada güzel bir çalışma yaptık. Ramazan ayı nedeniyle tatlı üretiminde çeşitliliği artırdık. Sütlü ve normal tatlıların yanı sıra bir de bizim geçmişten günümüze tükettiğimiz ninemin tatlısı var” dedi.

"Günlük 2 ton tatlı üretiyor isek bu üretimi Ramazan’da 4 tona çıkarıyoruz"
Ramazan ayında tatlı üretimini 2 tondan 4 tona çıkardıklarını söyleyen Kervancıoğlu, “Ramazan'da iftarda hoşaf ve kentimize has çöreğimizi yan yana koyup keyfini çıkarıyoruz. Sahurda da ayrı keyfini çıkartacağımız ürünlerimiz var. Biz insan sağlığını ön planda tutarak çalışıyoruz ve önce kendimiz yiyoruz. 16 ülkeye ihracat yapıyoruz ve soğuk zincirli araçlarla Türkiye’deki vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Vatandaşlarımız ise şubelerimizden bu tatlıları bulabilir. Hummalı bir çalışma içindeyiz ve günlük 2 ton tatlı üretiyor isek, bu üretimi Ramazan’da 4 tona çıkarıyoruz” diye konuştu.

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