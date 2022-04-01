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5 milyon liralık altın kanalizasyona akıyor Kahramanmaraş Kuyumcular Odası tarafından yılda 5 kilo altının kanalizasyona akmaması için yaptıracağı tesisin projesi son aşamaya geldi Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz: “Buradan kazanç elde etmek yerine milli servetimizin kanalizasyona akmasını önleyeceğiz”

İHA

5 milyon liralık altın kanalizasyona akıyor Kahramanmaraş Kuyumcular Odası tarafından yılda 5 kilo altının kanalizasyona akmaması için yaptıracağı tesisin projesi son aşamaya geldi Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz: “Buradan kazanç elde etmek yerine milli servetimizin kanalizasyona akmasını önleyeceğiz”

Türkiye’nin İstanbul’dan sonraki en büyük altın işleme merkezi olan Kahramanmaraş’ta, kuyumcu atölyelerinin toz halindeki altınları artık kanalizasyona akmayacak. Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, “Buradan kazanç elde etmek yerine milli servetimizin kanalizasyona akmasını önleyeceğiz” dedi
400450 kuyumcu atölyesi ile modelleme başta olmak üzere bir çok yeniliğin yapıldığı ve 107 bin metrekare kapalı alanı bulunan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumcular Sitesi’nde, kanalizasyona karışan 5 kilo altın, ileri teknoloji arıtma tesisi ile artık ekonomiye kazandırılacak. Altın modelleme, CNC kesim, Punta Kaynak teknolojisinin kullanıldığı atölyelerden kanalizasyona akan altınların kurtarılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ileri teknoloji geri dönüşüm tesisi kurulacak.

"Her ay 400 gram kanalizasyona altın gidiyor"
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, yaptığı açıklamada, “Altınşehir Sanayi İhtisas Sitesinde 400 kuyumcu imalathanesi altın ve mücevher üreten firmamız var. Bu firmalarımızdan atıklara giden altın olduğunu tespit ettik. Aslında firmaların kendi içinde arıtmaları var ama bunlardan da kaçıp kanalizasyona giden altınları biz; Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile birlikte bir fizibilite çalışmamız olmuştu. Buradan çıkan suların analizlerini Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) yaptırarak ortalama her ay 400 gram altının sularla kanalizasyona karıştığını tespitini yaptırdık” dedi

"İşler açılırsa kayıp daha fazla olur"
Şu anda kuyumcu sektörünün istenilen seviyede bir üretim halinde olmamasına rağmen 400 gram altının kanalizasyona gittiğini söyleyen Öz şunları kaydetti:
“Bu kanalizasyona akan altınlar, daha bizim işlerimizin iyi olmadığı bir döneme denk geliyor. Aslında kuyumculuk sektörünün da istenilen seviyede olmadığı halde kanalizasyondan gittiğini gördük. Bundan sonra tekrar biz ne yapabiliriz diye bir çalışma içerisine girdik. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte bir fizibilite çalışmasını yaparak uygun bir yer olarak da mevcut gördüğümüz bu alanda bir geri dönüşüm ve arıtma tesisi kurma planını yaptık. Bu planımızla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ‘üreten şehirler’ projesine başvurduk. Başvurumuzda ciddi olarak değerlendirmeye alındı. Yaklaşık bizim tahmin ettiğimiz 10 milyon TL'lik bir fizibilite de bir yatırım gerekiyordu. Bunun 5 milyon TL’sini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacağını bakanımız bize söz verdi. Ve şimdi son hızla artık bu tesisin ihale aşamasına gelip yapılması için şu an çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
Öz, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Buradan beklentimiz yılda minimum 5 kilo altın. Bu da yaklaşık 5 milyon TL'ye kadar tekabül ediyor. Buradaki amaç ticari bir faaliyet değil. Sadece milli servetimiz olan bu altınların kanalizasyondan heba olup gitmemesini amaçlıyoruz. İkinci amacımız da buradaki firmalarımızın ödemesi gereken ortak giderlerin buradan karşılanıp firmalarımızın da girdi maliyetlerini düşürerek dünya ile rekabet edebilirliği artırmayı amaçlıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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