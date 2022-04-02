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Anneden oğula ikinci kez hayat Annesinin verdiği böbrekle yaşama tutunan 30 yaşındaki genç, nakil olduğu günü annesiyle birlikte doğum günleri olarak kutluyor Anne-oğul, bu doğum gününde bir okulda öğrencilere 300 adet futbol topu dağıtarak sürpriz yaptılar

İHA

Anneden oğula ikinci kez hayat Annesinin verdiği böbrekle yaşama tutunan 30 yaşındaki genç, nakil olduğu günü annesiyle birlikte doğum günleri olarak kutluyor Anne-oğul, bu doğum gününde bir okulda öğrencilere 300 adet futbol topu dağıtarak sürpriz yaptılar

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 8 yıl önce annesinin verdiği böbrekle hayata tutunan Fatih Güzel (30), nakil olduğu günü annesiyle beraber doğum günü olarak kutluyor. Anneoğul, organ bağışına dikkat çekmek için her doğum gününde ilçede farklı etkinlikler yapıyor. Bu doğum günlerinde ise bir ilkokulda öğrencilere okulun ikinci katından 300 adet futbol topu attılar.
Fatih Güzel’e henüz 19 yaşındayken hastalanarak böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yaşamını diyalize bağlı olarak sürdürmeye çalışan Güzel, 5 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördü. Sağlık durumu kötüleşen Fatih Güzel için doktorlar son çare olarak böbrek nakli yapılması gerektiğini söylediler. Organ nakil sırası henüz kendisine gelmeyen genç için annesi Cennet Güzel’in (62) dokuları nakil için uydu. Hiç düşünmeden oğluna böbrek vermek için ameliyat masasına yatan Cennet Güzel’in bir böbreği alınarak oğlu Fatih Güzel’e nakledildi. Gaziantep ilinde 8 yıl önce mart ayında gerçekleşen bu naklin ardından Fatih Güzel sağlığına kavuştu. Diyaliz tedavisinden de kurtulan Güzel, eski sağlıklı günlerine kavuşmanın mutluluğunu annesiyle beraber nakil olduğu günü doğum günü olarak kutluyor. Özellikle organ bağışının önemine dikkat çekmek isteyen anneoğul, her yıl Andırın ilçesinde farklı etkinlikler düzenliyor. Anneoğul bu doğum günlerinde ilçede bulunan bir ilkokula giderek öğrencilerden habersiz teneffüs saatinde okulun ikinci katının penceresinden 300 adet futbol topu attılar.
“Oğlumu 9 ay taşıdım bir hayat verdim, böbreğimi vererek ikinci hayatını verdim” diyen anne Cennet Güzel, “Oğlum 19 yaşında böbrek yetmezliği teşhisiyle diyaliz tedavisine başladı. 5 yıl diyalize gitti. Sonra ben oğluma böbreğimi verdim. Şu anda ikimiz de sağlıklıyız” dedi.
Annesinden böbreğini alarak ikinci kez hayata tutunan Fatih Güzel ise “Bütün anneler zaten bir melektir. Annemden Allah razı olsun. Bana böbreğini vererek ikinci kez yaşam verdi. Ben 19 yaşında böbrek hastası oldum. Diyaliz sürecinden sonra nakil oldu. Şu an gayet sağlıklıyım. Ülkemizde organ bağışı yeterince yaygın değil. Normalde ben haziran ayı doğumluyum ama nakil olduğumuz ay mart ayıydı, ondan dolayı mart aylarını annemle beraber doğum günümüz olarak kutluyoruz. Özellikle organ bağışına dikkat çekmek için her yıl bir etkinlik yapıyoruz. Bu yılki etkinliğimizde mezun olduğum ilkokulda öğrencilerin haberi olmadan okulun ikinci katından 300 adet futbol topu attık. Öğrencilere çok büyük sürpriz oldu” diye konuştu.

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