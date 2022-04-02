Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

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Kahramanmaraş polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, adreslerinde yapılan armada, çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, madde kullanım aparatları, paketleme malzemeleri, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyette götürülen şüpheliler ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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