Başkan Güngör, "Spor kültürünü daha da yaygınlaştıracağız"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün playoff öncesi hazırlık maçını takip eden Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde spor kültürünün daha da yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 1. Amatör kümede mücadele eden Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün playofflar öncesi hazırlık karşılaşmasını izledi.Teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Başkan Güngör'e forma hediye edildi.

Sporu her zaman desteklediklerini anımsatan Başkan Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi olarak spor ve sporcunun yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte gerek Kahramanmaraşspor’umuza gerek diğer takımlarımıza, branş farkı gözetmeksizin desteklerimiz oldu. Bu yıl için de hayata geçirdiğimiz destek çalışmamızı açıklamıştık. Amatör Spor Kulüplerimize 1milyon liralık destek sağlıyoruz. Bugün de Gençlik ve Spor Kulübümüzün hazırlık karşılaşmasını izledik. Takımımız playoffları garantiledi. Hedef bir üst lig. Teknik heyetimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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