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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'a "Prestij Cadde"

İHA

Kahramanmaraş'a "Prestij Cadde"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ‘Prestij Cadde’ projesi kapsamında başlatılan altyapı çalışmalarını inceledi. Başkan Güngör, “Raylı sistemlere de uygun olacak yeni prestij caddemiz, şehrimize değer katacak” dedi.
Başkan Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi olarak 11 ilçede 711 mahallede çok büyük çalışmalar hayata geçirdiklerini belirterek, "Çalışmalarımızın büyük bir çoğunluğunu da altyapı oluşturuyor. Kahramanmaraşımızın hala çok büyük ölçüde altyapı çalışmalarına ihtiyacı var. Özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nun içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi gerekiyor. Bunun için ciddi bir çalışma yaptık. Bu noktada, AB Fonu’ndan yarısı hibe diğer yarısı ise çok uzun vadeli kredi olmak üzere toplamda 100 Milyon Euro finansman sağladık. Sağladığımız bu finansmanın tamamına yakını altyapı çalışmalarımızda kullanılacak” diye konuştu.
Başlatılan altyapı çalışmalarıyla birlikte üstyapıda da hızla imalatların başlayacağını söyleyen Güngör, “Daha öncede ifade ettiğimiz gibi Binevler Caddemizde gerçekleştirmeyi planladığımız Prestij Caddesi projemiz var. Proje kapsamında, İsmet Karaokur Bulvarı’nda altyapı çalışmalarımız başladı. Tapu kavşağına kadar uzanan 4 kilometre uzunluğundaki arterin altyapı, kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamlayacağız. Çalışmalarımızda bölgemize yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı kazandırıyoruz. İnşallah altyapı çalışmalarımız sayesinde en az 100 yıllık geleceğimize katkıda bulunacak bir yatırımı daha şehrimize kazandırmış olacağız. Altyapı çalışmalarımız sırasında hemşehrilerimizin ulaşımda problem yaşamaması için etap etap ilerliyoruz. İlk etapta 70 Milyon TL’lik yatırım hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız sırasıyla devam edecek. Ayrıca bölgeye yeni yürüyüş ve bisiklet yolları, geleceğe yönelik raylı sistem için bir alan da kazandıracağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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