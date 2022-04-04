Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. 46 ABU plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu park halindeki 33 ZE 001 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobiller yol dışı edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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