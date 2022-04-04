Çiriş otu sofraları süslemeye başladı Kahramanmaraş’ta çiriş otu sezonu açıldı

Kahramanmaraş’ta ilkbahar mevsiminde dağlarda yetişen ve yöresel yemeklerde kullanılan çiriş otu, sofraları süslemeye başladı.

Göksun ilçesi Değirmendere dağlarında ve yüksek dağların pek çok yerlerinde yetişen çiriş otu, sofralara renk katarken; eğitimci, araştırmacı yazar Halil İbrahim Algan, "Değirmendere çirişinin özelliği ise yüksek noktalarda bulunması uzun süre dayanması, hoş bir tadın olmasının yanı sıra kayalıkların arasında bulunduğundan vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip. Şu anda kilosu 20 TL'den satılıyor. Göksun’da yemek olarak börek, boranı, pilav ve kışlık konservesi yapılmakta. Çiriş otunu aldıktan sonraysa dilerseniz çeşit çeşit kavurmasını, dilerseniz de farklı malzemelerle zenginleştirebileceğiniz otlu börekler yapabiliyorsunuz" dedi.

Çirişin C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruduğunu ifade eden Algan, "İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı bir şekilde geçmesine yardım ediyor. Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlıyor. Yine içindeki vitaminler sayesinde çiriş otu, saç dökülmelerini azaltıyor, saç köklerinin daha güçlü olmasına destek oluyor. Basur rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkilerde bulunuyor" ifadesini kullandı.

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