Kahramanmaraş'ta doğal güzellikleri ile cezbeden Menzelet Barajı, balıkçıların ekmek teknesi oldu.

Onikişubat ilçesinde bulunan doğası ve manzarasıyla ilgi uyandıran Menzelet Barajı doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Menzelet Barajı, balıkçıları ve doğal güzellikleri ile muhteşem görüntüler oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Durmuş Öztürk," Menzelet Barajı su ve enerji kaynağı olarak önemli bir hazine. İçerdiği biyolojik yaşam ve balıklarla da insanlara hizmet veriyor. Burada yıllarca balık ve balıkçıların yaşam mücadelesini izledim, yaşadım ve fotoğrafladım. Menzelet Baraj gölünde balıkçıların yaşam mücadelesi ise ortaya kartpostallık görüntüler oluşturdu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.