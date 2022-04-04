Hayırsever iş insanından alkışlanacak hareket Elbistan'da belediyeye ait halk ekmek fabrikasında Ramazan ayı boyunca üretilen ekmeklerin ücreti, hayırsever bir iş insanı tarafından karşılanacak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, belediyeye ait halk ekmek fabrikasında Ramazan ayı boyunca üretilen tüm ekmeklerin ücreti, hayırsever bir iş insanı tarafından karşılanacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanı ile protokol imzaladıklarını ve bu gönül halkası sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayı boyunca ücretsiz ekmek yiyeceğini söyledi.

Hayırsever iş insanının, bir süre önce vefat eden babasının hayır ve hasenatı için böyle bir karar aldığını belirten Başkan Gürbüz, “Ramazan ayı ile birlikte halk ekmek fabrikamızda uzun süredir 1 liradan satılan ekmeğin fiyatında artışa gitmeyeceğimizin müjdesini vermiştik. Kapasitemizi de artırarak daha çok dar gelirli ailemizin iftar sofrasına ulaşma gayreti içindeyken; Elbistanlı hayırsever bir iş insanımız, bizimle irtibata geçti. Ramazan ayı boyunca halk ekmek fabrikamızda üretilecek tüm ekmeklerin ücretini ödemek istediğini söyledi. Biz de hayırsever iş adamımızın isteğini kabul ettik. Kendisi ile bir protokol imzaladık ve bu hayır köprüsünü hayata geçirmiş olduk. Ekonomik imkanları olan hemşerilerimizin Ramazan ayı gibi mübarek bir ayda vatandaşlarımızla paylaşmasının Elbistan ve Türkiye için örnek olacağına inanıyorum” dedi.

Tüm Türkiye’deki halk ekmek fabrikaları için çağrıda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bütün halk ekmek fabrikaları böyle bir kampanya başlatırsa Ramazan ayı boyunca ekonomik imkanı olmayan vatandaşımıza ulaşabiliriz. Ülke genelinde anlamlı bir etki alanı oluşturacağımıza inanıyorum. Böyle güzel bir düşünceyi desteklemek ve omuz vermek gerektiğini düşünüyorum. İş insanımıza çok teşekkür ediyor; yakın zamanda aramızdan ayrılan hayır ve hasenatı ile yâd ettiğimiz babasına da bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

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