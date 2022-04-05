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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 10 kişi tutuklandı

İHA

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 10 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 10 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda 5 şüpheli paketledikleri uyuşturucuları piyasaya sürmek üzere iken, 5 şüpheli uyuşturucu alışverişi esnasında olmak üzere toplamda 10 şüpheli suçüstü yakalandı.
Yakalanan şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerle aynı özellikte maddeler ile birlikte; paketleme aparatları, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.Ş., N.S., B.H.G., E.M., A.H., A.İ., C.E., S.A., S.Ç.K., ve A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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