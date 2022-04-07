Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada 35 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza hap, 5 adet captagon ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili O.F.K (28), M.B (26), M.B (30), S.K (34), Y.C.K (23), A.A (45) ile A.K (40) gözaltına alındı.

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