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AK Parti'li Ünal: "Önce bu milletle gönül bağı kuracaksınız" AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 73 aracın hizmete alım töreninde konuştu "Öyle algı operasyonlarıyla göz boyamalarıyla, reklam faaliyetleri ile 250 bin trole aylık maaş verip dijitalde fenomenlere yatırım yaparak bu millet sizi iktidara getirmez" "AK Parti'yi iktidara getiren yerel yönetimlerdeki başarısıdır. AK Parti'yi iktidara getiren şehirlerimizde ortaya koyduğu yüksek hizmetlerdir"

İHA

AK Parti'li Ünal: "Önce bu milletle gönül bağı kuracaksınız" AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 73 aracın hizmete alım töreninde konuştu "Öyle algı operasyonlarıyla göz boyamalarıyla, reklam faaliyetleri ile 250 bin trole aylık maaş verip dijitalde fenomenlere yatırım yaparak bu millet sizi iktidara getirmez" "AK Parti'yi iktidara getiren yerel yönetimlerdeki başarısıdır. AK Parti'yi iktidara getiren şehirlerimizde ortaya koyduğu yüksek hizmetlerdir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İstanbul ve Ankara’da otobüs ve ekmeğe yapılan zamları eleştirirken, "Öyle algı operasyonlarıyla, göz boyamalarıyla, reklam faaliyetleri ile 250 bin trole aylık maaş verip dijitalde fenomenlere yatırım yaparak bu millet sizi iktidara getirmez" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 56 milyon değerinde 73 aracın hizmete alım töreninde konuşan Ünal, Ankara ve İstanbul’daki zamlara tepki gösterdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince ulaşıma ve ekmeğe zam yapılmadığını belirten Ünal, istenildiği zaman her şeyin mümkün olacağını söyledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün, 'Kahramanmaraş Modeli'ni çok önemsediğini belirten Ünal şunları kaydetti:
"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi hem ulaşıma hem de ekmeğe ciddi zamlar yaparken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yapmadı. Yapmadığı gibi kendi kaynaklarından bunu sübvanse etmeyi başardı. Demek ki oluyormuş. Demek ki bu yapılabiliyormuş. Yani özellikle İstanbul düşündüğümüzde, insanların otobüsleri ittiği, her köşe başında yolda kalan bir otobüs gördüğümüz, hatta bazı otobüslerin gerekli bakımlarının yapılmadığı için sık sık yanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Kaynaklarını maalesef altyapıya, ulaşıma ayırmak yerine daha çok reklam bütçesine ayrıldığı ve artık algı belediyeciliği dediğimiz ve insanların algılarıyla oynayarak başarılı görünmek çabasının da sürdürülebilir olmadığını biliyoruz. Yani 1 gün, 2 gün, 3 gün, 5 ay, 10 ay bunu yaparsınız ama bunu sürekli yapamazsınız. Yani vatandaşı dijitalde, konvansiyonelde ayırdığınız 600700 milyon dev bütçelerle yaptığınız reklamlarla algı operasyonlarıyla bunu sürdüremezsiniz."

"Vatandaşın algısı ile bir yere kadar oynayabilirsiniz"
Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde yatırımın sürekli gereklilik olduğuna değinen Ünal şöyle konuştu:
"Hele hele Ankara gibi İstanbul gibi büyük şehirlerde, şehrin sürekli büyüdüğü geliştiği ihtiyacının sürekli planlanması gerektiği; ulaşımından altyapı hizmetlerine kadar her bir noktada önemli planlamaların ve yatırımların yapılması gerektiği şehirlerde vatandaşın algısıyla bir yere kadar oynayabilirsiniz. Ondan sonra, yalancı çoban misali durumunuz ortaya çıkar. Bütün Türkiye'de biz şunu söylüyoruz; AK Parti'yi iktidara getiren yerel yönetimlerdeki başarısıdır. AK Parti'yi iktidara getiren şehirlerimizde ortaya koyduğu yüksek hizmetlerdir. Yatırımlar ve şehremaneti gibi şehri emanet alan ve şehri için gece gündüz hizmet eden şehrine aşık belediye başkanlarıdır. Bakın kendine aşık değil, şehrine aşık belediye başkanları. Kendi için siyaset yapan değil birtakım siyasi istikbal hevesi ile değil 'bu bana emanet verildi; bu şehir bana emanet' düşüncesiyle şehri ve insanı için siyaset yapan özverili, feragatli belediye başkanları ile AK Parti 94'te Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu belediyecilik anlayışıyla ciddi anlamda Türkiye'de bir hizmet modeli ortaya koydu.”

"Bu milletten yetki almak kolay değildir "
"İktidar hayali kuranların ilk önce şehirlerde sınav vermeleri gerekir” diyen Ünal, “Önce şehirleri adam gibi yönetmeleri, ihtiyaçlarını karşılamaları ve şehri bir reklam, şehri bir PR, şehri bir algı operasyonu alanı haline getirmemeleri gerekiyor. Şehrin kaynaklarını da kendi kişisel çıkarları ve istikbali için değil bizatihi şehir için kullanması gerekiyor. Bu arif millet ona ne versin; yetki versin. Bunu da öyle kolay kolay kimseye yetki vermez. Milletimizin bir özelliği vardır. Bir insanı sözünden değil, bizim insanımız gözünden anlar. 5 dakika içerisinde onu ölçer, biçer puanını verir. O yüzden bu milletten yetki almak kolay değildir. Bu millet yetkiyi öyle kolay ehil olmayana vermez. Şimdi AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıldan beri bu milletin teveccühüne mazhar oluyor. Önce durup şu soruyu soracaksın? Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor da 20 yıldan beri bu milletin teveccühüne mazhar oluyor? Bu soruyu soracaksınız. O zaman bu milleti anlarsınız. O zaman bu milletin hassasiyetlerini anlarsınız. O zaman bu milletin ruhunu anlarsınız. O zaman bu milletin ferasetini, irfanını anlarsınız. O zaman bu milletle bir gönül bağı kurarsınız” ifadelerini kullandı

“250 bin trole aylık maaş vererek bu millet sizi iktidara getirmez”
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal konuşmasını şöyle tamamladı:
“O yüzden önce bu milletle gönül bağı kuracaksınız. Öyle algı operasyonlarıyla, göz boyanmalarıyla, reklam faaliyetleri ile 250 bin trole aylık maaş verip dijitalde fenomenlere yatırım yaparak bu millet sizi iktidara getirmez. Milletin önünde olacaksınız. Hesap vereceksiniz? Milletle gönül bağı kuracaksınız.”
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de şehir içi ulaşımındaki otobüslere akaryakıt fiyat farkını veren tek belediye olduklarını belirterek, “Türkiye’de Özel Halk Otobüsüne en yüksek destek veren ve bu yılda akaryakıt fiyat farkını doğrudan otomatik olarak ödeyen tek Büyükşehir Belediyesiyiz. Türkiye’de Kahramanmaraş modelini yerleştirdik, esnafımızı mağdur etmeden bu desteğe devam edeceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından, hizmete giren araçlar yerinde incelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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