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AK Partili Ünal: 250 bin trole aylık maaş vererek bu millet sizi iktidara getirmez

DHA

AK Partili Ünal: 250 bin trole aylık maaş vererek bu millet sizi iktidara getirmez


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AK PARTİ Grup Başkanvekili Mahir Ünal, iktidar hayali kuranların öncelikle şehirlerde sınavı geçmeleri gerektiğini belirterek, "Öyle algı operasyonlarıyla, göz boyamalarıyla, reklam faaliyetleriyle, 250 bin trole aylık maaş verip, dijital fenomenlere yatırım yaparak bu millet sizi iktidara getirmez" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; yeni aldığı 10 otobüs, 5 itfaiye, 13 halk ekmek ile 35 ilaçlama aracı olmak üzere toplam 63 aracı düzenlediği törenle hizmete soktu. Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı
Hayrettin Güngör, araçları satın almanın kiralamadan daha karlı olduğunu söyledi. Araçların paralarının da peşin ödendiğini ifade eden Güngör, "Bugün burada hem toplu taşıma araçlarımızla hem çevre daire başkanlığımıza hem halk emek fabrikamıza hem de itfaiyemize araç parkına kazandırdığımız yatırım miktarı 56 milyon lira. Bunu tamamen öz kaynaklarımızla yaptık, peşin olarak ödeyip hemşerilerimizin hizmetine sunduk" dedi.
'YALANCI ÇOBAN MİSALİ DURUMUNUZ ORTAYA ÇIKAR'
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ise Güngör'ün göreve geldikten sonra belediyenin bütçesini disipline ettiğini ve bunun da çok önemli olduğunu söyledi. Güngör'ü tebrik eden Ünal, şöyle devam etti:
"Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma ve ekmeğe ciddi zamlar yaparken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bunu yapmadı, kendi kaynaklarıyla sübvanse etmeyi başardı. Demek ki oluyormuş. Yani, özellikle İstanbul'u düşündüğümüzde, insanların otobüsleri ittiği, her köşe başında yolda kalan bir otobüs gördüğümüz, hatta bazı otobüslerin gerekli bakımlarının yapılmadığı için sık sık yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ve kaynakların maalesef altyapıya, ulaşıma ayrılmak yerine daha çok reklam bütçesine ayrıldığı ve artık algı belediyeciliği dediğimiz insanların algılarıyla oynayarak başarılı görünme çabasının da sürdürülebilir olmadığını biliyoruz. Yani bir gün, iki gün, üç gün, 5 ay, 10 ay bunu yaparsınız ama sürekli yapamazsınız. Yani vatandaşı dijitalde, konvansiyonda ayırdığınız 600700 milyon dev bütçelerle yaptığınız reklamlarla, algı operasyonlarıyla bunu sürdüremezsiniz. Hele hele Ankara, İstanbul gibi şehrin sürekli büyüdüğü, geliştiği, ihtiyacının sürekli planlanmasının gerektiği ulaşımından altyapı hizmetlerine kadar her bir noktada önemli planlamalar ve yatırımların yapılması gerektiği şehirlerde vatandaşın algısıyla bir yere kadar oynayabilirsiniz. Ondan sonra yalancı çoban misali durumunuz ortaya çıkar. Ama bunu milletimiz takdir ediyor."
'BU MİLLET, GÖNÜL BAĞI KURMADIĞINI SANDIKTAN ÇIKARMAZ'
AK Parti'nin iktidara gelmesinde en önemli etkenin yerel yönetimlerdeki başarısı olduğunu ifade eden Mahir Ünal, "Birileri iktidar hayali kurarken, o sınavı önce şehirlerde vermeleri gerekiyor. Önce şehirleri adam gibi yönetmeleri, ihtiyaçları karşılamaları ve şehri bir reklam, bir PR, bir algı operasyonu alanı, şehrin kaynaklarını da kendi kişisel çıkarları ve istikbali için değil, bizatihi şehir için kullanması gerekiyor ki bu arif millet ona yetki versin. Bu millet öyle kolay kolay kimseye yetki vermez. Bu millet, gönül bağı kurmadığını sandıktan çıkarmaz. O yüzden önce bu milletle gönül bağı kuracaksınız. Öyle algı operasyonlarıyla, göz boyamalarıyla, reklam faaliyetleriyle, 250 bin trole aylık maaş verip, dijital fenomenlere yatırım yaparak bu millet sizi iktidara getirmez. Milletin önünde olacaksınız, hesap vereceksiniz, milletle gönül bağı kuracaksınız" diye konuştu.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı AK parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile ilçe belediye başkanlarının da katıldığı törende konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirilip araçlar incelendi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-04-08 14:06:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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