50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Kahramanmaraş’ta, hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Yerel İlamat Masasınca ‘Silahla birden fazla kişi ile gece vakti konutta yağma’ suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet A’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Mehmet A'nın, Turan Mahallesinde bir eve geldiği tespit edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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