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Kahramanmaraş’ta şehit yakınları iftarda buluştu

İHA

Kahramanmaraş’ta şehit yakınları iftarda buluştu

Kahramanmaraş’ta şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.
Kahramanmaraş Valiliği tarafından organize edilen iftar program, büyükşehir belediyesine ait bir düğün salonunda gerçekleşti. Kur’an tilaveti ve okunan ezanın ardından programa katılan misafirler iftarlarını yaptı.
Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programına AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile garnizon komutanı, alay komutanı ilçe belediye başkanları, şehit yakınları katıldı. Program çeşitli ikramların ardından sona erdi.

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