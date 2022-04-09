Kurakçılıkla yasadışı keklik avı cezasız kalmadı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, yasa dışı avcılık yöntemlerinden biri olan kurakçılıkla keklik avlarken yakalanan şahsa, 6 bin lira idari para cezası kesildi.

Kurak avı ya da kurakçılık, kafese konulan bir kekliğin yanına gelen diğer yabani kekliklerin kurulan tuzaklarla yakalanmasına dayanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlileri, bu dönemlerde sık rastlanılan yasa dışı avlanma yöntemine karşı denetleme ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. DKMP ekipleri, gece saatlerindeki denetimler esnasında İğde Mahallesi ile Şardağı arasındaki dağlık arazide 1 şahsın kurak avı yaptığını tespit etti. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 6 bin lira idari para cezası uygulandı. Şahsın avda kullandığı malzemelere de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.

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