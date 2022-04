İkamet yangını sonrası tehdit içeren not iddiası Yanan evine giren ev sahibi, ‘Sana 40 TL firik sattırmam, her sezon fiyatta ortalığı karıştırma’ notu ile karşılaştı

Kahramanmaraş’ta bir ikamette çıkan yangında evdeki eşyalar zarar gördü. Ev sahibinin yangın sırasında geldiği evinde tehdit içeren not ile karşılaştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesindeki bir ikamette çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında evde maddi hasar oluşurken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

‘Sabotaj ihtimali var’

İkametinin yanında esnaflık yapan Mesut Küçükçakır ve eşi yangın sırasında eve geldiklerini, eşini eve girdiğinde kapı üzerinde bir not görerek aldığını söyledi. Notun üzerinde, ‘Sana 40 TL firik sattırmam, her sezon fiyatta ortalığı karıştırma’ yazıldığını gören esnaf Küçükçakır, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Tarhana firiğini herkesin yemesi gerektiğini söyleyen Küçükçakır, "Kendi çapımız da kentin yöresel yiyeceği olan tarhana üretimi yapıyoruz. İş yerimizde de satışa sunuyoruz. Ürettiğimiz tarhana firikleri ise 40 liradan veriyoruz. Evin kundaklandığı iddiası üzerinde duruyoruz araştırma sonunda belli olacak. Biz tarhana ürettiğimiz yerde kalıyorduk eşimle. Eve geldiğimiz de yoğun bir şekilde duman vardı ve anahtarı takmadan kapının açıldığını söyledi eşim. Kapıya bir not bırakmışlar, Sana 40 TL firik sattırmam, her sezon fiyatta ortalığı karıştırma’ diye. Bu tarhana firiğini herkesin yemesi lazım. Buradaki insanların birçoğu asgari ücretle çalışan insanlar ve 80 liraya satarsam kimse alamaz. Sen çok kar ediyorsun ya da az. Ben de az kar ediyorum. Maksat çark dönsün. Suç duyurusunda bulundum, adalete ve devlete güveniyorum” dedi.

Öte yandan, kentte tarhana firiği birçok yerde 60 liradan satılıyor.

