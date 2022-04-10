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Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu tarafından sipariş alınan ve 22 ayar altından yapılan tespih 310 gram ağırlığı ve 400 bin TL’lik fiyatı ile görenleri hayrete düşürüyor İmamesinin ucunda, "Muzaffer" yazan tespih, 1 haftada üretildi

İHA

Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu tarafından sipariş alınan ve 22 ayar altından yapılan tespih 310 gram ağırlığı ve 400 bin TL’lik fiyatı ile görenleri hayrete düşürüyor İmamesinin ucunda, "Muzaffer" yazan tespih, 1 haftada üretildi

Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL’lik tespih üretti.
Türkiye’de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş’taki bazı kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor. Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300400 bin TL civarındaki paraya yok çekerek 300310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.
40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, Doğu illerinden birinden aldıkları siparişle "Muzaffer" isminde tespih ürettiklerini belirterek, "Biz bu tespihi, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü. El emeği, göz nuru yapılan bir iş. Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar. Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350400 bin TL arasında. Bu tespihten bugüne kadar 78 adet yaptık. Toplam altın miktarı 2,53 kiloyu buldu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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