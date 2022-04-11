Kekliklerin neslini tehlikeye sokan yasa dışı ava 25 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üreme mevsiminde olan keklikleri 'kurakçılık' yöntemiyle tuzakla avlarken, yakalanan 5 şahsa toplam 25 bin lira idari para cezası yazıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, üreme mevsiminde olan kekliklerin canlı mühre kullanılarak ‘kurakçılık’ adı verilen yöntemle avlanmasının önüne geçmek için azami gayret gösteriyor. Özellikle geceleri avlanan kurakçılar, keklikleri kaçırmamak için sadece bir fener kullanıyor. Kayaların ya da taşların üst üste konulması ile yapılan korunakların arkasına saklanan kurakçıların yerlerinin tespit edilmesi de büyük ölçüde zorlaşıyor. DKMP ekipler, tam üreme döneminde olan kekliklerin yasa dışı olarak avlanmasını engellemek için adeta bölgeyi karış karış geziyor. Hemen her taşın altına bakan ekipler, yakaladıkları her kurakçı ile de doğanın süsü olan bu canlıların yaşam döngüsüne destek oluyor.

DKMP ekipleri, bu kapsamdaki denetimlerinde, Elbistan ve Ekinözü ilçelerindeki kurakçılara göz açtırmadı. Gece ve gündüz yapılan av koruma çalışmalarında kurak avı yaptığı belirlenen 5 şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Şahısların avda kullandığı 4 adet canlı mühre ile 1 adet av tüfeğine el konuldu.

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