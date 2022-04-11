Kekliklerin neslini tehlikeye sokan yasa dışı ava 25 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kekliklerin neslini tehlikeye sokan yasa dışı ava 25 bin lira ceza

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üreme mevsiminde olan keklikleri 'kurakçılık' yöntemiyle tuzakla avlarken, yakalanan 5 şahsa toplam 25 bin lira idari para cezası yazıldı.

Kekliklerin neslini tehlikeye sokan yasa dışı ava 25 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üreme mevsiminde olan keklikleri 'kurakçılık' yöntemiyle tuzakla avlarken, yakalanan 5 şahsa toplam 25 bin lira idari para cezası yazıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, üreme mevsiminde olan kekliklerin canlı mühre kullanılarak ‘kurakçılık’ adı verilen yöntemle avlanmasının önüne geçmek için azami gayret gösteriyor. Özellikle geceleri avlanan kurakçılar, keklikleri kaçırmamak için sadece bir fener kullanıyor. Kayaların ya da taşların üst üste konulması ile yapılan korunakların arkasına saklanan kurakçıların yerlerinin tespit edilmesi de büyük ölçüde zorlaşıyor. DKMP ekipler, tam üreme döneminde olan kekliklerin yasa dışı olarak avlanmasını engellemek için adeta bölgeyi karış karış geziyor. Hemen her taşın altına bakan ekipler, yakaladıkları her kurakçı ile de doğanın süsü olan bu canlıların yaşam döngüsüne destek oluyor.
DKMP ekipleri, bu kapsamdaki denetimlerinde, Elbistan ve Ekinözü ilçelerindeki kurakçılara göz açtırmadı. Gece ve gündüz yapılan av koruma çalışmalarında kurak avı yaptığı belirlenen 5 şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Şahısların avda kullandığı 4 adet canlı mühre ile 1 adet av tüfeğine el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı
Kavga ihbarına giden polis ekiplerine çocuklardan bayraklı sürpriz
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polis ekiplerine çocuklardan ...
Yazıcıoğlu soruşturmasında aileler, 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu soruşturmasında aileler, 3 uçağın kamera ...
Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu tarafından sipariş alınan ve 22 ayar altından yapılan tespih 310 gram ağırlığı ve 400 bin TL’lik fiyatı ile görenleri hayrete düşürüyor İmamesinin ucunda, "Muzaffer" yazan tespih, 1 haftada üretildi
YEREL HABERLER Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin ...
Yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, topraklara bereket oluyor linyit sahasında yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra organik gübre olarak dünya çiftçisinin kullanımına sunuluyor
YEREL HABERLER Yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, ...
İkamet yangını sonrası tehdit içeren not iddiası Yanan evine giren ev sahibi, ‘Sana 40 TL firik sattırmam, her sezon fiyatta ortalığı karıştırma’ notu ile karşılaştı
YEREL HABERLER İkamet yangını sonrası tehdit içeren not ...
Başkan Güngör, gençlerle sahur yaptı
YEREL HABERLER Başkan Güngör, gençlerle sahur yaptı
Kahramanmaraş'ta karların erimesi ile şelaleler coştu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta karların erimesi ile şelaleler coştu
Kurakçılıkla yasadışı keklik avı cezasız kalmadı
YEREL HABERLER Kurakçılıkla yasadışı keklik avı cezasız kalmadı
3 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
YEREL HABERLER 3 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Hem sanat öğreniyor, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Hem sanat öğreniyor, hem aile ekonomilerine katkı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.