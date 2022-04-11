Eshab-ı Kehf'e çocuk ziyaretçi akını

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Eshabı Kehf’e çocuklardan yoğun ilgi.

Afşin Eshabı Kehf Gönül Elçileri Derneği (GÖNÜLDER) Başkanı Hüseyin Bozkurt, inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Eshabı Kehf'in (Yedi Uyurlar) ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Bozkurt, "Yüce Kitabımız Kuranı Kerim’de de bu olay Kehf Suresi'nde anlatılmakta. Bundan dolayı Eshabı Kehf’i ziyaret eden çocuklar için 'Ashabı Kehf'i çizgi roman olarak bastırıp, dağıtıyoruz. Bunun amacı Eshabı Kehf’i ilçemizdeki ve ilçe dışındaki hatta tüm ülkemizdeki çocuklara tanıtmak ve bu mübareklerin yaşantılarını onlara aktarmaktır” dedi.

“Ashabı Kehf” çizgi roman yazarı Mehmet Gören de, "Bir Afşinli olarak kendi memleketimde bulunan Eshabı Kehf’in yaşanmış olayını çocuklara yönelik olarak hikayeleştirdim. Eshabı Kehf olayı ile ilgili çok sayıda şiir yazılmış ama hikaye olarak yazılmadığından dolayı bunu tamamlamak istedim" diye konuştu.

Öncelikle çocuklara bu mübarekleri ve yaşanmış olan gerçek olayı anlatmak istediğini belirten Gören, "Hikayede ismi geçen Allah dostları Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve Kefeştatayuş’tur. Bu inançlı yedi genç ile köpekleri Kıtmir’in yaşanmış hikâyesidir. Zalim ve putperest Kral Dakyanus’a karşı verdikleri hak mücadelesidir. Yani hak ve batılın mücadelesi" ifadesini kullandı.

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