Kamyonun damperi yüksek gerilim teline takıldı, sürücüsü yara almadan kurtuldu Kahramanmaraş’ta açık unutulan bir hafriyat kamyonunun dorsesi 36 bin voltluk orta gerilim hattına takıldı, aracın mekanik tesisatı yandı, lastikleri patladı

Kahramanmaraş’ta açık unutulan bir hafriyat kamyonunun dorsesi 36 bin voltluk orta gerilim hattına takıldı. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Alınan bilgilere göre olay, Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, moloz döktükten sonra damperini kapattığı esnada, 36 bin voltluk orta gerilim hattına takıldı. Şiddetli kıvılcımların ardından kamyonun mekanik aksamı yanarken, lastikleri de patladı. Şans eseri kamyon sürücüsüne bir şey olmazken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine AKEDAŞ ekipleri ve polisler geldi.

Kamyonun hareket ettirilmesi ile kopan tel ekiplerce onarıldı.

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