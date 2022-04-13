Kahramanmaraş’ta motosiklet hırsızı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta park halindeki motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi’nde M.Ö’ye (32) ait motosiklet park halindeyken çalındı. İhbar üzerine bölgede, kamera görüntüleri ve GPS kaydı araştırması yapan jandarma, şüphelinin M.K. (24) olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince şüpheli gözaltına alınırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.