Yetim annelerinin hayatına dokunan kurs Kahramanmaraş'ta kursta öğrendikleri ile örme bebek, oyuncak ve anahtarlık gibi el emeği göz nuru ürünler yapan yetim anneleri, hem meslek sahibi oldu hem de satıştan elde ettikleri gelirle çocuklarının geleceğine katkı sunmaya başladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kısa süre önce açılan Yetim Koordinasyon Merkezi’nde (YKM) açılan örme bebek (amigurumi) kursu, yetim annelerinin hayatına dokundu.

Elbistan Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim çocuklar kadar annelerinin de yaşamlarını değiştirdi. Yetimler için mahzun kalplerini saran şefkat yuvası olan merkez, anneleri için de meslek sahibi olma ve kendi ayakları üzerinde durmaları için önemli bir işlev üstlendi.

Yetim annelerini meslek sahibi yapmak için Yetim Koordinasyon Merkezi (YKM) ile Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) işbirliğinde örme bebek (amigurumi) kursu açıldı. Kursa, 15 yetim annesi katıldı. Kendi deyimleri ile kursa gelmeden önce tığ tutmayı bilmeyen ellerin mahareti kısa bir eğitimin ardından ortaya çıktı. Yetim anneleri, birbirinden güzel tasarımlarla bebek, oyuncak, anahtarlık ve çanta yaparak ek gelir elde etmeye başladı hem de meslek sahibi olmanın özgüveni ile hayata bakış açıları değişti.

Kursla ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Fazilet Seviç, yetim annelerinin kendi ayakları üzerinde durabilmelerini amaçladıklarını söyledi.

Yetim annelerinin artık daha özgüven sahibi olduklarını dile getiren Seviç, şöyle konuştu:

“Burası, hem çocuklara hem de annelerine yönelik olarak sosyal, sanatsal, kültürel ve ekonomik olmak üzere birçok etkinliği barındıracak bir eğitim merkezi şeklinde planlandı. Şuan annelerimize yönelik yaptığımız amigurumi kursunda; hem aynı kaderi paylaşan annelere sosyal bir ortam oluşturmak hem de ekonomik destek olabilecek bir projeydi. Amigurumi kursunda tabiri caizse tığ tutmayı bilmeyen hanımların bugün ürettiği bebekler satışa sunulabilecek düzeyde. Biz, yetim annelerinin kendi ayaklarının üzerinde durabilen yetkin bireyler olmasını istiyoruz. Alan değil veren el olsunlar, üreten olsunlar ve kendilerine özgüven duysunlar istiyoruz. Bunun için de mutlaka ekonomik destek almaları gerekiyordu. Bu ürettikleri ürünleri sattıklarında kendi ellerinin emeği ile evlerine bir katkıları oluyor. Bu da onların dünyasında apayrı bir huzur oluyor. Biz de bunu görüyoruz. Biz bu hanımları destekleyip önlerini açacak bütün girişimleri yapmak istiyoruz. Yetim Koordinasyon Merkezimizin açılmasında, faaliyete geçmesinde bize ciddi destek veren Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz Bey ve işbirliği içerisinde çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Kurs öğreticisi Ülkü Boynueğri ise, kursa 15 kursiyerin katıldığını belirterek bebek, oyuncak ayı ve anahtarlık gibi ürünler yaptıklarını anlattı.

Kursa katılan İpek Gözübüyük adlı yetim annesi de, kurs öncesinde tığ örgüsünü bilmediklerini anımsatarak, “Geldik, kendimizi geliştirdik ve öğrenerek yapmaya başladık. Şuan satışa uygun bir sürü bebeklerimiz ve oyuncaklarımız var. Elimizin emeği ile evimize katkı sağlıyoruz. Bunda da öğretmenlerimizin ve arkadaşlarımızın katkısı var. YKM’de emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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