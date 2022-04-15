Kahramanmaraş'ta çocuklara tatil hediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ara tatil boyunca minikler için birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladıklarını belirterek, “Bir hafta boyunca tiyatro gösterimlerinden masal saati ve boyama etkinliklerine kadar dolu dolu bir programımız var. Etkinliklerimize katılım gösteren değerli hemşehrilerimize ve etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Karagöz Hacivat’ tiyatro gösterisininde de konuşma yapan Başkan Güngör, “Öncelikle şehrimizde düzenlenen kültür sanat etkinliklerini çok değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda, çeşitli etkinlikler düzenleyerek vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu noktada da okulların ara tatile girmesini fırsat bilerek kıymetli yavrularımız için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlemeye karar verdik. Bugün etkinliklerimize olan ilgiye bir kez daha şahit oluyoruz. Gerçekten salon tamamen dolmuş durumda. Etkinliklerimize katılım gösteren değerli hemşehrilerimize ve etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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