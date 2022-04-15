Kahramanmaraş'ta çiftçilere biber fidesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime ve üreticiye sağladığı destekleri sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ve Türkoğlu’nda çiftçilere toplamda 2,5 milyon adet ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’ fidesi dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Çiftçilere yüzde 80 hibe ile sağlanan biber fidesi desteği sayesinde şehrin coğrafi işaretli ürünlerinden olan ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’ üretiminin artırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.