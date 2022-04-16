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Alüminyum işçilerinin Ramazan'da sıcakla imtihanı Kahramanmaraş’ta 750 derece ulaşan ocak başında alüminyum eritme işi yapan işçiler, sıcağa aldırmadan oruçlarını tutuyorlar İşlerinin zor olduğunu kabul eden işçiler, farz ibaret olan oruçtan da vazgeçemeyeceğini söylüyor

İHA

Kahramanmaraş'ta 750 dereceye ulaşan ocak başında alüminyum eritme işi yapan işçiler, sıcağa aldırmadan oruçlarını tutuyorlar.

Alüminyum işçilerinin Ramazan'da sıcakla imtihanı Kahramanmaraş’ta 750 derece ulaşan ocak başında alüminyum eritme işi yapan işçiler, sıcağa aldırmadan oruçlarını tutuyorlar İşlerinin zor olduğunu kabul eden işçiler, farz ibaret olan oruçtan da vazgeçemeyeceğini söylüyor

Kahramanmaraş’ta 750 dereceye ulaşan ocak başında alüminyum eritme işi yapan işçiler, sıcağa aldırmadan oruçlarını tutuyorlar.
Ramazan ayında en zor şartlarda oruç tutan meslek gruplarından biri olan alüminyum eritme işçileri, yoğun çalışma temposu ve yüksek sıcaklığa rağmen ibadetlerini aksatmıyor.
Bu yıl Ramazan ayının bahara denk gelmesi, havaların yağışlı ve kısmen serin geçmesi vatandaşların oruç tutmalarını kolaylaştırırken, alüminyum eritme işçileri ise 750 derece sıcaklıkla yüzleşerek ibadetlerini tutmaya çalışması takdir topluyor. Meslekleri gereği yüksek sıcaklıkta çalışmak zorunda kalan işçiler, 750 derecelik sıcaklığa ulaşan eritme ocaklarının başında çalışarak zor şartlara rağmen oruçlarını aksatmıyor. İşleri gereği, 750 derecelik sıcakta kalıplar ile eritilmiş alüminyumu alan işçiler, kalıplara dökerek mesleklerini icra edip ekmeklerini kazanıyor.
İş yeri sahibi Ahmet Şahin, alüminyum hurdaları geri dönüşümle tekrardan ham mamul yapmaya çalıştıklarını anlatarak, "Tabi malum, Ramazan ayındayız ve orucuz. Elemanlarımız oruç tutuyorlar. Biraz erken gelip biraz erken gidip oruçlarını daha güzel tutmalarını sağlıyoruz. Bu arada yıllık izin almak isteyenler oldu. Onları hiç üzmeyerek yıllık izinlerini verdik. Haliyle işimiz zor bir iş. Sıcak bir iş. Şu an 750 derece sıcaklıkta oruç tutuyorlar. Gerçekten zor. Helal kazanç bu olsa gerek. Ben gerçekten takdir ediyorum kendilerini” dedi.
İşçilerden Ercan Sarıtürk ise “Yaptığımız meslek zor bir meslek. 750 derece sıcakta çalışıyoruz. Sabah erken saatlerde 05.00'te gelip aşırı sıcağa kalmadan çalışıyoruz. Zor bir meslek ama yine de orucumuzu tutuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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