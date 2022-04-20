Kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira cezai işlem uygulandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde tüm Türkiye'de başlatılan ve 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri adı altındaki yapılan uygulama kapsamında; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü de denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 165 işyeri kontrol edilmiş, 1409 şahsın sorgusu yapılmış 3 şahısın aranması olduğu tespit edilerek gözaltına alınmış, bir işyerinde 7 şahıstan 4 şüpheli şahısın kumar oynadığı tespit edilerek suçüstü yakalandı. Kumar oynandığı belirlenen masa üzerinde 16 bin 500 lira ve 200 Euro kumar parası ile iskambil ve yazboz kâğıtlarına el konularak, kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak ve kumar oynamak suçlarından gerekli adli ve idari işlemleri başlatıldı. Kumar oynayanlara yönelik kişi başı bin 819 lira idari para cezası uygulandı. 1 işyerinin de ruhsatsız faaliyet gösterdiği anlaşılmış olup usulsüz işletmeciliği yapılan bu işyerleri hakkında kapama işlemleri başlatıldı.

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